ЗМІ: вчені придумали пиво, яке не викликає похмілля

Група дослідників з Австралії створила пиво, яке не викликає похмілля, пише The Daily Mail, статтю якої наводить Газета.ру.

Щоб уникнути зневоднення організму - основної причини похмілля - в алкогольний напій запропонували додавати електроліти. Вони допомагають утримувати рідину в організмі й успішно застосовуються при виготовленні спортивних напоїв.

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Основним недоліком нового пива є його низька міцність - вченим довелося знизити вміст алкоголю. На думку дослідників, на смак напою це ніяк не вплине.

«З чотирьох різних сортів пива, що використовуються в експерименті, найкраще зберігає рідину світле пиво з середнім вмістом алкоголю», - пояснив Бен Десброу, професор в інституті здоров'я австралійського університету Гріфіта.