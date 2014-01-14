Суд за участь в Автомайдані позбавив прав водія, якого там не було

00:36, 14 січня 2014
Політика
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Суддя Голосіївського суду Фролов на три місяці позбавив водійських прав Сергія Лук'янчука.

автомайдан / Фото : День

Про це  в Facebook написав юрист Тарас Гук.

"ДАІшники два рази приходили додому, спілкувались через домофон з батьками, ті нічого не повідомляли. Жодних письмових повісток, повідомлень, сповіщень не надходило. В п'ятницю після обіду він отримав повістку з суду на сьогодні, 13 січня, 16.00. В справі його представляв адвокат Roman Khrustenko ", - зазначив він.

"По суті: протокол був складений в його відсутності (що в принципі недопустимо), рапорт сфальсифікований, бо 29 грудня Сергій в автомобілі взагалі не перебував. Він був в Черкаській області, що підтвердили два свідка, які прибули в засідання і яких суд заслухав", - пише Гук.

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"Посилаючись на ст. 63 Конституції особу, яка була за кермом не називали. Пояснення щодо всіх можливих процедурних порушень (за зразками які я виклав) були судом заслухані. Тобто по суті розгляд таки відбувся. Однак в постанові, суд врахувавши все вище викладене (те, що особи не було на місці, покази двох свідків; те що було все можливе порушено), тобто виписавши по суті виправдальний текст, вирішив: позбавити прав керувати транспортним засобом на 3 місяці (мінімальний строк позбавлення прав за санкцією статті 122-2 КУпАП­). Будемо готувати апеляцію", - зазначив юрист.

Нагадаємо активісти Автомайдану здійснюють поїздки в Межигір'я до резиденції президента України Віктора Януковича, а також до будинків урядовців, зокрема автомайданівці пікетували житло прем'єра Миколи Азарова та міністра внутрішніхсправ Віталія Захарченка.

Перший автопробіг до президентської резиденції Межигір'я активісти автомайдану здійснили 29 грудня 2013 року.

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