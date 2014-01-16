ВР змінила процедуру згоди на затримання й арешт народного депутата

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, автором якого є народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, метою законодавчого акту є вдосконалення процедури надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата.

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Зокрема, законом вносяться зміни до статей 218-221 Регламенту ВР та вдосконалюється порядок надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата, а саме:

- оптимізуються строки розгляду зазначеного питання Верховною Радою;

- усі факти, пов’язані з притягненням до кримінальної відповідальності, затриманням чи арештом народного депутата досліджуються безпосередньо на пленарному засіданні ВР за участі усього депутатського корпусу, а не у профільному комітеті (заслуховується народний депутат, розглядаються його письмові пояснення тощо);

- народному депутату в процесі розгляду зазначеного питання надається право на представника, який може кваліфіковано представити його інтереси;

- народному депутату також у повному обсязі забезпечується право на захист у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом та іншими законами.

Автор закону наголошує, що ухвалення зазначених змін матиме наслідком посилення відповідальності депутатів перед виборцями та суспільством в цілому.