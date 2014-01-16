ВР змінила процедуру згоди на затримання й арешт народного депутата
Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України” (реєстраційний номер 3883)
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 народних депутатів.
Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, автором якого є народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, метою законодавчого акту є вдосконалення процедури надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата.
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Зокрема, законом вносяться зміни до статей 218-221 Регламенту ВР та вдосконалюється порядок надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата, а саме:
- оптимізуються строки розгляду зазначеного питання Верховною Радою;
- усі факти, пов’язані з притягненням до кримінальної відповідальності, затриманням чи арештом народного депутата досліджуються безпосередньо на пленарному засіданні ВР за участі усього депутатського корпусу, а не у профільному комітеті (заслуховується народний депутат, розглядаються його письмові пояснення тощо);
- народному депутату в процесі розгляду зазначеного питання надається право на представника, який може кваліфіковано представити його інтереси;
- народному депутату також у повному обсязі забезпечується право на захист у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом та іншими законами.
Автор закону наголошує, що ухвалення зазначених змін матиме наслідком посилення відповідальності депутатів перед виборцями та суспільством в цілому.