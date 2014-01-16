У парламенті депутати голосують руками, комісія рахує голоси надзвичайно швидко
11:42, 16 січня 2014Політика
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Народні депутати голосуються підняттям рук, лічильна комісія, зокрема Володимир Олійник (фракція Партії регіонів), буквально за кілька секунд називає кількість парламентаріїв, які нібито проголосували за закон
Кількість голосів називають за кілька секунд
Як передає кореспондент УНІАН, Олійник весь час говорить, що за закон проголосували 235 депутатів.
При цих його словах в залі лунає сміх, оскільки за такий короткий час нереально перерахувати кількість депутатів, які проголосували, враховуючи те, що в залі, де сидять депутати від Партії регіонів, зібралися майже всі депутати.
Крім того, в сесійній залі весь час лунає дзвін і добре навіть не чути, які законопроекти ставляться на голосування.
Всі законопроекти ухвалюються без обговорення.
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