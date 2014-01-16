У парламенті депутати голосують руками, комісія рахує голоси надзвичайно швидко

Як передає кореспондент УНІАН, Олійник весь час говорить, що за закон проголосували 235 депутатів.

При цих його словах в залі лунає сміх, оскільки за такий короткий час нереально перерахувати кількість депутатів, які проголосували, враховуючи те, що в залі, де сидять депутати від Партії регіонів, зібралися майже всі депутати.

Крім того, в сесійній залі весь час лунає дзвін і добре навіть не чути, які законопроекти ставляться на голосування.

Всі законопроекти ухвалюються без обговорення.