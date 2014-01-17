Підписані зміни до закону про амністію учасників Євромайдану

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Законом передбачено звільнення від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим законом осіб, які є підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада по 26 грудня 2013 року включно злочинів, передбачених статтями 109, 122, 161, 171, 185, 194, 259, 279, 289, 293-296, 341-343, 345, 348, 349, 365, 376, 382 та 386 Кримінального кодексу України, за умови, що ці злочини пов'язані з масовими акціями протесту, які розпочалися 21 листопада, та закрити відповідні кримінальні провадження.

Серед інших змін зазначений закон, зокрема, звільняє від кримінальної відповідальності осіб, що є підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада по 26 грудня 2013 року включно злочинів, передбачених статтями «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» та «Перевищення влади або службових повноважень» (статті 171 та стаття 365 Кримінального кодексу України).

Також законом передбачається звільнити від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, в порядку та на умовах, визначених цим законом, осіб, які засуджені за вчинення злочинів, передбачених статтею 1 цього закону.

Крім того, передбачається закрити кримінальні провадження, які були розпочаті у зв'язку із злочинами, передбаченими статтею 1 цього закону, і в яких жодній особі не повідомлено про підозру.

Виконання закону в частині звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання осіб, зазначених у статтях 1 та 2 цього закону, покладається на суди, а в частині відкриття кримінальних проваджень, зазначених у статті 3 цього закону, - на органи прокуратури.

У законі відзначається, що питання про його застосування суди вирішують на своїх засіданнях. Неприбуття на судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягає виконанню протягом одного місяця.