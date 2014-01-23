Азаров заявляє, що влада готова до компромісів з опозицією, але без ультиматумів

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу ВВС, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

За словами Азарова, опозиція, яка висуває свої вимоги, повинна узгоджувати свою вагу і вплив у суспільстві з цими вимогами.

«Хотілося б, щоб лідери опозиції, і зокрема пан Кличко, відійшли від мови ультиматумів. Ми ж знаємо реальну соціологію, знаємо рівень підтримки всіх лідерів опозиції. І тому треба бути скромнішим в ультиматумах. У нас законно обраний Президент, обраний на демократичних виборах. Велика кількість людей підтримують Президента. Про це свідчать масові мітинги в Києві і в переважній більшості регіонів», - заявив Азаров.

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Прем`єр-міністр підкреслив, що влада готова до компромісів, готова домовлятися з опозицією заради інтересів країни.

«Ми готові до компромісів, ми готові домовлятися і, я думаю, що це можливо. Тому що це в інтересах країни. Лідери опозиції повинні зрозуміти, що й вони відповідають за те, щоб не було кровопролиття, і влада за це відповідає. Але всю відповідальність зараз, в цій ситуації перекладати на владу не можна», - заявив Азаров.