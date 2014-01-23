Затримані вночі автомайданівці знаходяться в Дарницькому райвідділі міліції - ЗМІ

Шестеро автомайданівців перебувають у Дарницькому райвідділку міліції Києва. Про це повідомляє "5-го канал".

Нині активістів допитують, їм закидають порушення громадського порядку.

Нагадаємо, близько третьої години ночі 23 січня на патрулі у трьох місцях "Беркут" влаштував пастки: на Кріпосному провулку, біля 17-ї лікарні та на вулиці Інститустькй. В одному з випадків невідомі підключились до рації автомаданівців і через ці радіохвилі почали повідомляти, що переслідують автобус з "Беркутом" без номерних знаків і просять про допомогу. Це й була пастка. Активістів підловив "Беркут", почав бити їхні автівки, аби ті вийшли, трощили вікна. Зрештою, 15-х активістів викрали, повідомляє телеканал. У побитих машинах залишились особисті речі власників.

Спецпризначенці, які вночі стояли неподілк від побитих автівок, ситуацію не коментують. Момент нападу зафіксував відеореєстратор в одній автівці.