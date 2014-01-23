"Беркут" заманив у пастку і потрощив машини автомайданівців

Як повідомила Олександра Матвійчук з Центру громадянських свобод, кількість затриманих невідома. Машини Автомайдану усі протрощили.

Як пише Українська Правда, хлопець, якому вдалося втекти, чув, як "беркутівці" грозили затриманим, що зараз будуть їх возити по місту та бити.

Як повідомляє Громадське ТБ, яке вело трансляцію з місця події, судячи з переписки учасників автомайдану, їх підставили: запустили інформацію про потребу у допомозі в інтернет, щоб зібрати в одному місці, а потім напали.

Зокрема, Євромайдан повідомляє, що силовики кинули вибухівку всередину жовтого буса. Де власник автівки, невідомо.

Побиті машини знаходять з особистими речима власників. В одній із потрощених машин на Інститутській - гаманець із кредитною карткою на ім'я Юлії Волкової. У машині Волкової також був відеореєстратор, на якому видно, що силовики оточили автівки і змушували водіїв відкривати двері.