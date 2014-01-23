Опозиція закликає людей вийти на Майдан о 20.00

18:49, 23 січня 2014
Політика
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Опозиція скликає людей на Майдан для прийняття рішень про подальші дії

Оппозиция призывает людей выйти на Майдан

Штаб національного опору скликає на 20:00 на Майдан усіх киян і гостей столиці для прийняття рішень про подальші дії.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.

"Всі - на Майдан!", - йдеться у повідомленні штабу.

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