Міліція затримала 116 учасників сутичок на Грушевського
Міліція затримала 116 осіб у справі про масові заворушення в Києві
Київ. 26 січня. УНІАН. Міліція затримала 116 осіб за підозрою у причетності до масових заворушень у центрі Києва.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.
«З метою перевірки на причетність до вчинення кримінальних правопорушень у центральній частині міста, зокрема масових заворушень, до ОВС доставлено 116 осіб», - йдеться в повідомленні.
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Водночас, за даними МВС, 81 особі уже повідомлено про підозру.
«Серед затриманих є й такі, що уже мали проблеми із законом, деякі навіть були засудженні за вчинення особливо тяжких злочинів», - заявили в МВС.
Як повідомляв УНІАН, на вул. Грушевського з 19 січня тривають сутички. Сотні людей поранено, є загиблі.
За фактом подій, що відбуваються на вул. Грушевського, розпочато кримінальне провадження за статтею 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.