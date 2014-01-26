Міліція затримала 116 учасників сутичок на Грушевського

Київ. 26 січня. УНІАН. Міліція затримала 116 осіб за підозрою у причетності до масових заворушень у центрі Києва.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

«З метою перевірки на причетність до вчинення кримінальних правопорушень у центральній частині міста, зокрема масових заворушень, до ОВС доставлено 116 осіб», - йдеться в повідомленні.

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Водночас, за даними МВС, 81 особі уже повідомлено про підозру.

«Серед затриманих є й такі, що уже мали проблеми із законом, деякі навіть були засудженні за вчинення особливо тяжких злочинів», - заявили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, на вул. Грушевського з 19 січня тривають сутички. Сотні людей поранено, є загиблі.

За фактом подій, що відбуваються на вул. Грушевського, розпочато кримінальне провадження за статтею 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.