У Чернігові близько 1,5 тисячі людей вирушили до обласної ради

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на Красній площі навпроти будівлі ОДА, яку посилено охороняють правоохоронці, зібралося близько 1,5 тис. людей.

Організатори повідомили про початок Народного віча, а потім спрямували людей до обласної ради. З якою метою всі збираються біля будівлі обласної ради, організатори не сказали.

Одночасно на Алеї героїв зібралися понад 1 тис. прихильників чинної влади. Священики УПЦ Московського патріархату на чолі із архієпископом Чернігівським і Новгород-Сіверським Амвросієм провели молебень.

За інформацією чернігівських журналістів, народні депутати від опозиції зустрілися з головою обласної ради Анатолієм Мельником. Вони вимагають скликання позачергової сесії обласної ради, а також прибуття голови ОДА Володимира Хоменка.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Чернігові учасники акції протесту виламали двері входу до облдержадміністрації зі сторони Департаменту економічного розвитку на першому поверсі. Мітингувальники також розбили кілька вікон. Міліція застосувала проти них сльозогінний газ і світлошумові гранати.

За фактом замаху на захоплення приміщення Чернігівської ОДА слідчий відділ УМВС України у Чернігівській області відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 341 КК України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд).

Чернігівська міліція заявила про 10 постраждалих правоохоронців під час штурму будівлі ОДА.

Шістьох учасників штурму ОДА спочатку автозаком доставили до відділку міліції, де з них взяли персональні дані, а потім повернули до двору ОДА та відпустили.

Сьогодні у секторі громадських зв'язків УМВС в області УНІАН повідомили, що, за їх даними, радикально налаштовані громадяни на 27 січня готують захоплення облдержадміністрації. Також повідомлялося, що співробітники патрульної служби міліції, перевіряючи документи у молодих людей на вулицях Чернігова, звернули увагу, що серед них чимало мешканців західних регіонів України та Києва. Міліція закликала громадян не допустити кровопролиття, проводити тільки мирні акції без застосування жорстокості та насилля.