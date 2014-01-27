У Азарова запевнили, що на нараді Кабміну питання введення НС не обговорювалося

Про це УНІАН сказав прес-секретар прем'єра Віталій Лук'яненко.

"У прем'єр-міністра проходила традиційна нарада й розглядали робочі поточні питання. Потрібно припинити спекуляції щодо надзвичайного стану. Не ставилося (питання введення НС), не розглядалося, не виникало. І потрібно припинити спекуляції щодо того, що уряд може вводити надзвичайний стан... Уряд не вводить НС", - зазначив він.

Як повідомив Лук'яненко, Азаров може завтра відвідати позачергову сесію Верховної Ради у випадку, якщо це буде визначено регламентом засідання".

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Також за інформацією джерел Еспресо.TV Український МЗС попередив посольства іноземних держав про введення надзвичайного стану.

За словами джерела, посольства отримали попередження від МЗС, що в Україні буде запроваджено надзвичайний стан.

Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції Олена Лукаш буде просити РНБО ввести надзвичайний стан, якщо мітингувальники не звільнять будівлю, очолюваного нею відомства.