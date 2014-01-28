Герман не голосуватиме за надзвичайний стан

Про це вона заявила на каналі ICTV.

"Ні, не буду голосувати за надзвичайний стан ні за яких обставин", - пообіцяла Герман.

Нагадаємо, 28 січня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Президент і опозиція на переговорах 27 січня домовились на позачерговому засіданні парламенту ухвалити Закон «Про амністію» та скасувати закони «16 січня» та розглянути питання відповідальності уряду.