Герман не голосуватиме за надзвичайний стан
00:31, 28 січня 2014Політика
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Радник президента, народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман заявила, що не голосуватиме за введення надзвичайного стану в Україні.
Герман заявила, що не голосуватиме за введення надзвичайного стану в Україні
Про це вона заявила на каналі ICTV.
"Ні, не буду голосувати за надзвичайний стан ні за яких обставин", - пообіцяла Герман.
Нагадаємо, 28 січня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.
Президент і опозиція на переговорах 27 січня домовились на позачерговому засіданні парламенту ухвалити Закон «Про амністію» та скасувати закони «16 січня» та розглянути питання відповідальності уряду.
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