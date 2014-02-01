Міноборони: 87% особового складу Збройних Сил підтримують дії Януковича

«Показовим є те, що 87 відсотків, тобто переважна більшість особового складу підтримали дії Президента України, та висловили переконання щодо недопущення подальшого протистояння у суспільстві та закликали до негайного припинення тих незаконних дій, які ми сьогодні бачимо в країні. Як міністр оборони, я сподіваюся, що висловлена особовим складом думка Збройних Сил України буде врахована, у тому числі і радикально налаштованими організаціями та громадянами, які сьогодні влаштовують заворушення на вулицях», - цитує прес-служба в.о. міністра оборони Павла Лебедєва.

Окрім того, Лебедєв запевнив, що інформація стосовно передачі частин ВДВ до складу Міністерства внутрішніх справ не відповідає дійсності.

«Сьогодні, на жаль, існує дуже багато провокаційних заяв окремих політиків та матеріалів у засобах масової інформації щодо діяльності Збройних Сил України. Деякі з них – як щодо передачі частин ВДВ до складу МВС – відверто безглузді», - сказав в.о. міністра, додавши що усі дії керівництва Міністерства оборони та Збройних Сил України відбуваються у правовому полі, з дотриманням законодавчих норм.

Окрім того, у міністерстві висловили впевненість у тому, що Президент України Віктор Янукович, парламент та уряд знайдуть шляхи для того, щоб досягти компромісу в суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Управління преси та інформації Міністерства оборони повідомило, що військовослужбовці та працівники апарату міністерства підтримують Президента України Віктора Януковича щодо необхідності стабілізації ситуації в державі.