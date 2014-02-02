Томенко просить СБУ перевірити, чи дійсно Азаров полетів з України

Нардеп вимагає поінформувати, чи відповідає дійсності розміщена у зарубіжних та вітчизняних ЗМІ інформація щодо виїзду приватним літаком колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова до Австрії, повідомляє Радіо Свобода.

Якщо ця інформація вірогідна, то Микола Томенко вимагає оприлюднити матеріали про те, чи проходив колишній прем’єр-міністр України прикордонний та митний контроль та, відповідно, чи декларував він суму коштів, що вивозив з України, а також документацію, яка була при ньому.

«Йдеться про відповідальну справу, оскільки у ЗМІ йдеться про можливе довготривале, а то і постійне перебування М. Азарова в Австрії. Як відомо, у ЗМІ так само неодноразово розміщувалися матеріали про те, що сім’я Азарова, зокрема, його син, володіє не лише будинком, а і великою кількістю нерухомості у Відні», – зауважує Микола Томенко.

Читайте такожСвітовий конгрес українців позитивно оцінює відставку АзароваЗа його словами, очевидно, якщо буде сформовано новий уряд і створено різноманітні слідчі комісії щодо того, як діяв уряд Азарова з використанням бюджетних коштів, підписанням документів, підготуванням неоднозначних міжнародних угод тощо, то треба буде залучати до цього розслідування і самого колишнього прем’єр-міністра, а також мати повну документацію, щоб проаналізувати діяльність уряду за часів керівництва ним Миколи Азарова.