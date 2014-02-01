Азаров після звільнення полетів до Австрії – ЗМІ
01:14, 01 лютого 2014Політика
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Колишній прем'єр Микола Азаров одразу після звільнення полетів до Австрії на приватному літаку.
Азаров після звільнення полетів до Австрії
Таку інформацію поширила місцева газета "Кронен-Цайтунґ" із посиланням на власні джерел, пише ТСН.
Зараз Азаров, за даними газети, перебуває у Відні, у свого сина, і планує залишатися там надовго.
Син Азарова має дозвіл на проживання в Австрії.
Прес-секретар колишнього прем'єр-міністра ні підтвердив, ані спростував інформацію про місцеперебування Азарова, зазначивши, що це "особиста справа екс-прем'єра".
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