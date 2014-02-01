Азаров після звільнення полетів до Австрії – ЗМІ

Таку інформацію поширила місцева газета "Кронен-Цайтунґ" із посиланням на власні джерел, пише ТСН.

Зараз Азаров, за даними газети, перебуває у Відні, у свого сина, і планує залишатися там надовго.

Син Азарова має дозвіл на проживання в Австрії.

Прес-секретар колишнього прем'єр-міністра ні підтвердив, ані спростував інформацію про місцеперебування Азарова, зазначивши, що це "особиста справа екс-прем'єра".