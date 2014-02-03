Омбудсмен відвідала госпіталізованих активістів

Там вона зустрілась із головним лікарем та з’ясувала стан надання медичної допомоги затриманим і взятим під варту особам, які перебувають на лікуванні у зазначеній установі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена, Лутковська безпосередньо зустрілась та поспілкувалась із затриманими, які перебувають у «спеціальних палатах».

Читайте такожЗа останню добу за медичною допомогою звернулися 25 протестуючих - КМДА За даними прес-служби, всі хворі відзначили належне ставлення з боку лікарів, а також зазначили, що вони отримують лікування у повному обсязі.

«Усі затримані без обмежень одержують передачі від родичів і волонтерів та мають можливість вільно спілкуватися з адвокатами», - запевнили в прес-службі, додавши, що затримані також висловили щиру вдячність волонтерам за допомогу.

Крім того, сказано в повідомленні, Лутковська особисто перевірила інформацію, поширену у ЗМІ, про ненадання одному із затриманих спеціалізованої стоматологічної допомоги, яку він потребує у зв’язку з отриманими ушкодженнями під час затримання.

«З’ясувалося, що зазначений пацієнт неодноразово оглядався фахівцями Кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Зокрема, останній огляд фахівцями-стоматологами відбувся минулої п’ятниці. За висновками лікарів, подальша спеціалізована стоматологічна допомога згідно з клінічними протоколами може бути надана лише після стабілізації загального стану не раніше, ніж через місяць після отримання травми», - поінформували в прес-службі.

Омбудсман також зустрілась із родичами затриманих осіб та волонтерами, які чергують біля спеціалізованої палати, та повідомила їм про загальний стан хворих та відсутність наразі загроз їхньому життю і здоров’ю. Під час спілкування Лутковська подякувала волонтерам за їхню діяльність та залишила номери телефонів для оперативного зв’язку у разі, якщо виникне необхідність термінового втручання Уповноваженого, зазначили у прес-службі.