Кличко пропонує Януковичу провести публічні дебати на Майдані
Лідер УДАРу Віталій Кличко пропонує президентові України Віктору Януковичу провести публічні дебати на Майдані Незалежності, щоб він почув, що люди думають про його політику
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив сьогодні, виступаючи зі сцени на Майдані Незалежності в Києві, на десятому Народному віче.
Він розповів, що в одну із зустрічей з президентом, останній запропонував йому провести публічні дебати.
“Я не роздумуючи відповів - “так”, Але я також хочу запросити цю людину сюди (на сцену Майдану — УНІАН), щоб вона почула, що люди думають”, - сказав Кличко.
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Також Кличко зазначив, що на сьогоднішній день опозиція використовує кожну можливість для вирішення політичної кризи в країні мирним шляхом.
У той же час він наголосив, що відповідальність за цю кризу і те, що зараз відбувається в країні, несе одна людина — Янукович.