Кличко пропонує Януковичу провести публічні дебати на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив сьогодні, виступаючи зі сцени на Майдані Незалежності в Києві, на десятому Народному віче.

Він розповів, що в одну із зустрічей з президентом, останній запропонував йому провести публічні дебати.

“Я не роздумуючи відповів - “так”, Але я також хочу запросити цю людину сюди (на сцену Майдану — УНІАН), щоб вона почула, що люди думають”, - сказав Кличко.

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Також Кличко зазначив, що на сьогоднішній день опозиція використовує кожну можливість для вирішення політичної кризи в країні мирним шляхом.

У той же час він наголосив, що відповідальність за цю кризу і те, що зараз відбувається в країні, несе одна людина — Янукович.