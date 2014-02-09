В Україні повинен сформуватися уряд Майдану - Яценюк

На цьому наголосив лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк під час Народного віче на Майдані Незалежності в неділю.

Читайте такожЯценюк заявляє, що золотовалютних резервів НБУ вистачить на два місяці«В Україні повинен сформуватись уряд Майдану, який буде урядом проти Януковича, за нову європейську Україну, де кожен українець відчує – ми таки перемогли і йдемо вперед в цих надскладних умовах», - зазначив політик.

За його словами, Янукович намагається затягнути опозицію ”в тривалий процес різного роду перемовин, зустрічей, дискусій і засідань парламенту, які перетворюються на збіговисько, де купка зрадників з Партії регіонів нічого не хочуть голосувати”.

За його словами, країна перебуває на межі банкрутства: «Українців хочуть остаточно зробити зубожілою країною».

«Ми ніколи цього не допустимо, - наголосив він. – Нам треба буде брати відповідальність за країну, брати відповідальність за кожну людину і вже зараз думати, що робити завтра».

Читайте такожОпозиція готова сформувати уряд, але не працевлаштувати когось окремо - Порошенко«Наш рецепт перемоги - в Майдані, в нашій народній самообороні, в сотнях тисяч людей, які кожен день будуть іти до парламенту, до Адміністрації Президента, до Генпрокуратури, до СБУ, до Податкової адміністрації, до кожної обласної адміністрації і скажуть: «Ми тут керуємо, а не ви. Слухайте нас дуже уважно, бо народний гнів, - найстрашніше, що ви можете отримати». І тоді цей режим здатен впасти», - підкреслив Яценюк.