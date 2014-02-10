Глава МЗС Британії: український уряд має поважати права опозиції та медіа

Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг заявив, що усі сторони політичного протистояння в Україні мають знизити напругу, а уряд має поважати права та свободи опозиції та засобів масової інформації.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Хейг заявив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів.

"Ми обговоримо "Східне партнерство" і Україну - і тут ми хотіли би, аби усі сторони зменшили напругу, а уряд України поважав би основоположні політичні права та щоб була впевненість, що свободи опозиції та засобів масової інформації захищені", - сказав глава британської дипломатії.

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"Треба, щоб народ України робив свій вибір вільно, а водночас пропозиція з боку Європейського Союзу Україні, звичайно, залишається на столі", - додав Хейг, маючи на увазі Угоду про асоціацію між ЄС та Україною з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі.