Ештон стурбована можливим введенням в Україні НС

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві пані Ештон, поширеній у Брюсселі напередодні її поїздки в Україну.

"Я дуже стурбована ситуацією в Україні. Насильство має зупинитися і обидві сторони повинні знизити напругу. Я стурбована повідомленнями, що уряд планує запровадити надзвичайний стан," - йдеться у заяві Верховного представника ЄС.

"Це спровокувало б подальший виток напруги, який не пішов би на користь нікому. Я також закликаю лідерів опозиції дистанціюватися від тих, хто вдається до насильства», - додала Ештон.

В заяві також йдеться про те, що Ештон прибуде до Києва у вівторок увечері після того, як в понеділок до Києва прибув комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.