Біля шахти Ахметова в США пройшла акція протесту - ЗМІ

"Ахметов володіє у Америці вугільною компанією, за яку він заплатив понад мільярд доларів. Українські активісти переслали мені фотографії, як вони днями побували на шахті Ахметова у Західній Вірджинії та розклеїли там листівки, де інформували шахтарів, що їхнй босс причетний до кровопролиття в Україні", - повідомив у Facebook журналіст Сергій Лещенко.

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