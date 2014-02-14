Усі затримані в січні активісти звільнені з СІЗО - Пшонка

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявляє, що на сьогодні в слідчих ізоляторах немає жодної особи, яка була затримана під час проведення масових акцій в Києві та інших регіонах впродовж січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Генеральній прокуратурі.

“Сьогодні у слідчих ізоляторах немає жодної особи, яка була б заарештована у кримінальних провадженнях щодо січневих подій у місті Києві та інших містах України. Абсолютно всім підозрюваним змінено міру запобіжного заходу на таку, що не пов'язана з триманням під вартою”, - сказав Пшонка.

Він також назвав дезінформацією твердження про те, і до сьогодні активісти Майдану продовжують знаходитись під вартою. “Це дезінформація тих людей, які не хочуть, щоб виконувався цей закон, про який ми з вами сьогодні говоримо”.

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Також Пшонка додав, що зміна запобіжного заходу для активістів Майдану, його пом'якшення — це не обов'язок, а право процесуальних керівників. Він також додав, що слідчі пішли на такий крок заради громадського спокою.

Генпрокурор зазначив, що всього в Україні підозру про скоєння злочинів під час вуличних протистоянь, захоплення адмінбудівель в період з 26 грудня по 2 лютого вручено 267 громадянам. 234 з них були затримані, але на сьогодні жоден з них вже не є під вартою.

Також він додав, що звільнення з-під варти - це не поступка, а свідчення розуміння відповідальності за виконання норм закону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 лютого, Штаб національного спротиву заявив, що сьогодні був звільнений останній із "234 заручників" – активіст Дмитро Полтавець. Відповідне рішення сьогодні вранці ухвалив Голосіївський районний суд Києва.

11 лютого було прийняте рішення Ради ВО “Майдан”, згідно з яким, лише після звільнення всіх заручників буде розглядатися питання щодо звільнення адміністративних будівель.

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Однак сьогодні заступник голови Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що для виконання рішення Ради ВО «Майдан» про звільнення адмінбудівель необхідно, щоб були звільнені затримані активісти не тільки з місць позбавлення волі, а й з лікарень.

«Рішення Ради Майдану є відкладальним і буде оголошеним на момент, коли всі наші вимоги будуть виконані Генпрокуратурою України та відповідними судами», - повідомив він.

«Якщо підтвердиться інформація, яка щойно пролунала, про звільнення всіх до єдиного заручників… Бо вчора виявилася ситуація: виявляється, більше 20 осіб знаходяться не в місцях позбавлення волі, а в закритому боксі лікарні, вони не мають право вийти, навіть якщо вони вилікували своє здоров’я, тому ми вимогу офіційно вчора оголосили і якщо офіційно буде заявлено про те, що всі ці вимоги були виконані, то ми будемо виходити з рішенням Ради Майдану, яке вчора як відкладальне прийняте, і це рішення буде негайно оголошене», - зауважив Соболєв.