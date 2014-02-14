Опозиція вимагає випустити затриманих активістів з лікарень

Для виконання рішення Ради ВО «Майдан» про звільнення адмінбудівель необхідно, щоб були звільнені затримані активісти не тільки з місць позбавлення волі, а й з лікарень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Сергій Соболєв на брифінгу в Штабі національного спротиву.

«Рішення Ради Майдану є відкладальним і буде оголошеним на момент, коли всі наші вимоги будуть виконані Генпрокуратурою України та відповідними судами», - повідомив він.

«Якщо підтвердиться інформація, яка щойно пролунала, про звільнення всіх до єдиного заручників… Бо вчора виявилася ситуація: виявляється, більше 20 осіб знаходяться не в місцях позбавлення волі, а в закритому боксі лікарні, вони не мають право вийти, навіть якщо вони вилікували своє здоров’я, тому ми вимогу офіційно вчора оголосили і якщо офіційно буде заявлено про те, що всі ці вимоги були виконані, то ми будемо виходити з рішенням Ради Майдану, яке вчора як відкладальне прийняте, і це рішення буде негайно оголошене», - зауважив Соболєв.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого було прийняте рішення Ради ВО “Майдан”, згідно з яким, лише після звільнення всіх заручників буде розглядатися питання щодо звільнення адміністративних будівель.

Сьогодні, 14 лютого, Штаб національного спротиву заявив, що сьогодні був звільнений останній із "234 заручників" – активіст Дмитро Полтавець. Відповідне рішення сьогодні вранці ухвалив Голосіївський районний суд Києва.