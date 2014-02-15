ОБСЄ пропонує Україні спецпредставника для врегулювання кризи
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) пропонує Україні направити в країну спецпредставника для допомоги у врегулюванні політичної кризи, а також допомогу в проведенні виборів, якщо надійде відповідне запрошення
Про це заявив генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр, виступаючи на заключній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, присвяченій ситуації в Україні, пише РИА Новости.
"Ми пропонуємо наші послуги сторонам припинення протистояння в неконфронтаційному дусі і отримуємо позитивні відповідні сигнали з Києва", - сказав Заньєр.
Відповідаючи на запитання парламентаріїв про позиції ОБСЄ щодо ситуації в Україні, Заньєр і голова Постійної ради ОБСЄ, представник Швейцарії Томас Гремінгер зробили особливий наголос на нейтралітет організації.
"Ми нагадуємо Україні про її зобов'язання члена ОБСЄ, насамперед, у сфері верховенства права. Найголовніше, щоб нас не сприймали як стоять на тій чи іншій стороні", - сказав Заньєр. "Ми бачимо, що з'явилися екстремісти (серед протестуючих), важливо закласти певні межі демократичної поведінки", - додав він.