У Полтаві активісти звільнили приміщення облради

Як передає кореспондент УНІАН, зранку перед облрадою зникли барикади, бочки для багать. Приміщення закрито.

В облраді повідомили, що готуються провести інвентаризацію майна.

Як повідомляє Коло, барикади з мішків розібрано. Біля палатки мітингуючих зібралися близько 20 осіб. Час від часу чути вибухи петард. Неофіційно активісти розповідають, що наказ звільнити приміщення надійшов від ГО «Майдан» з Києва, але не виключають, що можуть штурмувати приміщення знову. Народне віче сьогодні відбудеться о 12 годині.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у Полтаві перед будівлею облдержадміністрації пройшов мітинг опозиції. Його учасники вимагали відставки голови ОДА Олександра Удовіченка. Після цього учасники мітингу увійшли в зал облради і заявили, що тут буде засідати Народна рада.

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10 лютого Київський райсуд Полтави зобов'язав осіб, перебування яких у Полтавській обласній раді не пов'язане з виконанням трудових обов'язків, звільнити адмінбудівлю.