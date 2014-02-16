Яценюк розповів про спільний з Тимошенко план

Це він зробив під час Народного віче в неділю, повідомила прес-служба ВО "Батьківщина".

Читайте такожЯценюк запевняє, що не купиться на пропозицію Януковича Яценюк зазначив, що цього тижня разом із координатором Штабу національного спротиву Олександром Турчиновим зустрівся з екс-прем’єром: «Вона передає низький уклін та найкращі вітання і переконана в тому, що перемога за українським народом».

Майдан зустрів ці слова скандуванням «Юлі – волю!».

За словами Яценюка, Тимошенко – «незламна жінка, незламний політик» - передала свій план і своє бачення, як нам далі рухатись».

Читайте такожЯценюк хоче цього тижня скасувати диктаторські повноваження президента

«Ми сходимось у всьому. Ми єдині у нашому прагненні … відновити в країні демократію, надати українському народу право керувати у своїй країні», - сказав Яценюк.

Він розповів про «політичний пакет» української опозиції: «Наше бачення наступне: ми прибираємо диктаторські повноваження цього президента і повертаємось до розподілу влад, який був передбачений Конституцією 2004 року. Ми як українська опозиція формуємо опозиційний уряд українського Майдану, уряд народної довіри».

За його словами, уряд народної довіри «ставить для себе ключові завдання, які поставив йому на Майдані народ: «Знищення корупції, покарання "Беркуту" і тих звірств, які чинились проти українців. Це завдання чесного і справедливого суду, роботи і заробітної плати для людей. Це завдання європейської інтеграції і підписання Угоди з Європою. Це - звільнення всіх політв’язнів і Юлії Тимошенко. І це завдання проведення чесних виборів президента».