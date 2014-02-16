Ештон вітає звільнення протестувальниками КМДА

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві Ештон, в якій вона також привітала звільнення владою з-під арештів майже всіх протестувальників в останні дні.

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"Я вітаю, що кілька важливих кроків було здійснено в останні кілька днів для де-ескалації ситуації в Україні, що зробило внесок в український вихід з нинішньої політичної кризи. Зокрема. я вітаю сьогоднішнє звільнення активістами Київської міської адміністрації і також кількох інших адміністративних будівель по цілій країні", - йдеться у заяві Ештон.

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"Це важливі кроки. і я віддаю належне ролі швейцарському головуванню в ОБСЄ в цьому контексті. Я також вітаю, що майже всі активісти Майдану були звільнені від досудового утримання протягом останніх днів. Я закликаю українську владу закрити усі судові справи, включно з тими, де люди перебувають під домашнім арештом. Я очікую, що такі дії будуть зроблені без затримки для того, аби це сприяло політичному діалогу в парламенті цього тижня", - додала Верховний Представник ЄС.