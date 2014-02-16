В Австрії Автомайдан пікетував будинок Клюєва

22:27, 16 лютого 2014
Політика
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 У передмісті столиці Австрії активісти Автомайдану пікетували маєток глави Адміністрації президента України Андрія Клюєва.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав лідер Автомайдану Дмитро Булатов, який зараз перебуває за кордоном на лікуванні.

"Автомайдан наближається до будинку Клюєва в передмісті Відня, Австрія... Привіт, пане Клюєв!!! Від нас ніде не заховаєшся!", - написав Булатов.

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