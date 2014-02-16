В Австрії Автомайдан пікетував будинок Клюєва

Про це на своїй сторінці в Facebook написав лідер Автомайдану Дмитро Булатов, який зараз перебуває за кордоном на лікуванні.

"Автомайдан наближається до будинку Клюєва в передмісті Відня, Австрія... Привіт, пане Клюєв!!! Від нас ніде не заховаєшся!", - написав Булатов.