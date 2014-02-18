Сутички між активістами та міліцією у Маріїнському парку припинилися
12:51, 18 лютого 2014Політика
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Міліцейський кордон відійшов вглиб парку ближче до наметів прихильників Партії регіонів.
Сутички у Маріїнському парку припинилися / REUTERS
Сутички між активістами Майдану та міліціонерами у Маріїнському парку припинилися.
Як передає кореспондент УНІАН, міліцейський кордон відійшов вглиб парку ближче до наметів прихильників Партії регіонів.
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Водночас на вулиці Грушевського з боку станції метро «Арсенальна» продовжують перебувати загони Самооборони Майдану, які відтіснили тітушок, що намагались прорватись в Маріїнський парк.
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