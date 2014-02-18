Сутички між активістами та міліцією у Маріїнському парку припинилися

Сутички між активістами Майдану та міліціонерами у Маріїнському парку припинилися.

Як передає кореспондент УНІАН, міліцейський кордон відійшов вглиб парку ближче до наметів прихильників Партії регіонів.

Читайте такожМітингувальники все одно прорвуться до Ради - депутат

Водночас на вулиці Грушевського з боку станції метро «Арсенальна» продовжують перебувати загони Самооборони Майдану, які відтіснили тітушок, що намагались прорватись в Маріїнський парк.