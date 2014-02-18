Самооборона Майдану заблокувала підкріплення тітушок біля метро "Арсенальна"
12:27, 18 лютого 2014Політика
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Самооборона Майдану завадила «тітушкам» прорватися у Маріїнський парк з боку станції метро “Арсенальна”.
Самооборона відтіснила підкріплення тітушок
Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків молодиків намагалися пройти до Маріїнського парку, але близько 200 самооборонівців вишикувались впоперек вулиці Грушевського, щоб дати відсіч. Вони почали розбирати бруківку з тротуару.
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Наразі самооборона вжила активних дій і почала відтісняти молодиків в напрямку метро, закидуючи їх димовими шашками та петардами.
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