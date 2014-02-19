Для зачистки Майдану СБУ та МВС розробили дві спецоперації «Хвиля» і «Бумеранг» - Москаль

Нардеп, перший заступник голови Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, генерал міліції Геннадій Москаль назвав імена силовиків, які керують кривавим штурмом Майдану, що вже призвело до загибелі більше двох десятків мітингувальників і близько тисячі отримали поранення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Як повідомляє Москаль, для зачистки Майдану були розроблені дві спецоперації - «Хвиля» і «Бумеранг».

«Першу операцію під назвою «Хвиля», відповідно до нормативно-правових актів, може ввести в дію тільки міністр МВС Віталій Захарченко. Готували і здійснюють керівництво «Хвилею» заступник міністра МВС Віктор Ратушняк, начальник департаменту громадської безпеки МВС Олександр Крикун, в.о. начальника ГУМВС у Києві Валерій Мазан і начальник головного управління - командувач внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк», - процитувала прес-служба слова депутата Москаля.

«Друга операція під назвою «Бумеранг» виконується силами Антитерористичного центру СБУ. Розробляють і керують операцією перший заступник голови СБУ Володимир Тоцький, начальник управління департаменту "Т" СБУ Сергій Потієвський, начальник УСБУ Києва та Київської області Олександр Щеголєв, а також керівник антитерористичного центру та керівник центру спеціальних операцій "Альфа" П", - додав народний депутат.

Прес-служба Москаля також повідомила, що можливість застосування "Хвилі" і "Бумеранга" проти мітингувальників неодноразово обговорювалася протягом усього періоду акцій протесту.

«На одну з нарад в Адміністрації Президента запросили відомого фахівця з антитерористичних операцій з Росії, героя Російської Федерації. Росіянин різко розкритикував запропоновані МВС і СБУ спецоперації, назвав їх авторів професійно непридатними і застеріг від застосування "Хвилі" і "Бумеранга", вказуючи на високу ймовірність значних жертв з обох сторін і непередбачувані наслідки в майбутньому. Як бачимо, ці поради виявилися слушними, проте до них ніхто не прислухався", - сказав Москаль.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилися зіткнення між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинули 25 людей, понад тисячу поранено, сотні госпіталізовані.