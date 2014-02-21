Криваве протистояння на Майдані Незалежності. Відео та текстова онлайн-трансляція
Зранку 18 лютого запланована як мирна хода Майдану до Верховної Ради перетворилася на криваві сутички з силовиками з застосуванням вогнепальної зброї
Еспресо ТВ
5 канал
Громадське ТВ
UkrStream.TV
11:33 У МВС заявляють, що мітингувальники на Інститутській почали стрілянину по міліції.
11:14 Депутати повідомили, що до Ради зайшли десятки озброєних бійців внутрішніх військ.
11:00 У ВР оголосили перерву до 12:00.
10:44 Міліціонери з Західної України приїхали до Києва охороняти Майдан.
10:30 Рибак заявив, що підписав постанову ВР про припинення вогню. Також голова ВР зазначив, що сьогодні депатути мають проголосувати за повернення Конституції 2004 року.
10:08 У ВР розпочалося засідання: присутні керівництво та 360 депутатів.
10:06 У мережі з'явився запис спілкування по рації ймовірних снайперів в Києві.
09:41 За даними МВС, кількість загиблих правоохоронців зросла до 16 осіб.
09:29 До Києва прибуло вісім автобусів протестувальників зі Львова.
09:15 Мітингувальникам не радять виходити за межі Майдану, попереджають про снайперів.
09:06 Навколо ВР зібралося багато правоохоронців і міліцейського транспорту.
09:00 В АП домовилися про парафування Угоди з урегулювання кризи, її підпишуть сьогодні о 12.00.
08:57 За даними МОЗ, кількість загиблих у зіткненнях у Києві сягнула 77 чоловік.
08:51 Прихильники ПР, що прибули з Донецька до Києва, рушили назад, не виходячи з поїзда.
08:41 Озброєні найманці з Одеси по дорозі у Київ поранили 2 добровольців Народної варти.
08:10 ВР сьогодні о 10.00 продовжить свою роботу.
08:07 Біля управління ДАІ на Лук'янівській стріляли, міліція заявляє про спробу захоплення.
06:27 Юрій Луценко закликав львівських силовиків їхати на Майдан до Києва.
06:23 Біля метро "Берестейська" люди організували блокпост.
02:58 Вадим Тітушко не дає "тітушкам" пробратися в Київ.
01:48 На Майдані депутати намагаються врятувати ВВ-шників, які здалися, від розлючених протестувальників.
00:55 В таборі мітингувальників на Майдані горів намет.
00:07 На Майдані бруківку розібрали на барикади.
23:29 У Києві розбили авто та затримали охоронців голів МЗС трьох країн ЄС через схожість на тітушок.
22:22 Рада проголосувала за припинення вогню.
21:30 У МВС пояснили, чому правоохоронці застосували зброю.
21:11 На Теремках організували загони самооборони проти "тітушок".
20:09 В Успенському соборі відслужили панахиду «про братів наших, від міжусобної брані померлих».
20:04 Ідентифіковано 58 загиблих на Майдані (список)
19:27 Бійці внутрішніх військ Луцька здали свою амуніцію самообороні.
19:21 Добкін запевняє, що відкликав своїх "тітушок" з Києва.
18:32 Більше тисячі активістів на Позняках об'єднуються проти тітушок.
18:11 ЗМІ з'ясували, що об'єднує силовиків і тітушок (фото).
17:59 Кількість загиблих у Києві зросла до 67 - КМДА.
17:55 Тітушок евакуюювали з Маріїнського парку.
17:55 На Русанівці у Києві чоловік з автоматом ледь не розстріляв групу активістів.
17:46 Путін на прохання Януковича відправляє до Києва посередника.
17:44 УПЦ КП припинила молитися за владу.
17:40 У ВР зареєструвались 227 депутатів, засідання відновлено.
17:33 Рух поїздів у західному напрямку відновлено.
17:34 Зі сцени на Майдані Незалежності активісти заявили, що спалять готель "Україна", якщо його власники не зізнаються, у якому номері знаходяться снайпери.
17:28 У Києві активісти перекрили проспект Бажана і перевіряють автотранспорт.
17:24 Активісти блокують Інститут МВС в Києві.
17:17 Завершились переговори Януковича з європейськими міністрами.
17:09 Депутати та посадовці масово залишають лави Партії регіонів.
17:07 У Києві запрацювало метро.
17:05 Бізнесмен Коломойський запевнив, що жодна заправка контрольованих мереж закрита не буде.
17:00 В МВС заявляють, що учасники протестних акцій захопили в полон майже 70 бійців ВВ.
16:58 На Інститутській та Грушевського спокійно: активісти зводять барикади, працює трактор.
16:36 У ВР зареєструвалося вже 205 народних депутатів.
16:06 Відкрилося екстрене засідання ВР.
16:03 У напрямку Києва трасою Київ-Овруч проїхало три автобуси з «беркутівцями».
16:02 В.о. міністра внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що правоохоронцям видано бойову зброю.
15:53 Більше 150 протестувальників взяли в облогу Дарницьке райуправління столичної міліції.
15:52 У Києві люди спустошують банкомати і магазини: pos-термінали відключені.
15:41 У ВР зібралось близько 150 депутатів, парламентарії продовжують прибувати.
15:27 Урядовий квартал в Києві зпорожнів – немає ні автомобілів, ні людей.
15:17 Кияни запасаються продуктами, в супермаркетах порожніють полиці.
15:14 У Дніпровському районі Києва відбувається евакуація дітей зі шкіл.
15:04 На Майдані вбили викладача Українського Католицького Університету.
14:57 У мережі з'явилося відео розстрілу майданівців снайперами.
14:52 Мітингувальники заявляють, що біля сцени на Майдані знайдена бойова граната.
14:45 У МВС заявляють, що в Києві сьогодні 30 міліціонерів отримали вогнепальні поранення.
14:41 В Києві не працюють АЗС - водії.
14:40 Активісти просять силовиків відловлювати снайперів.
14:28 Колона бійців ВДВ на шляху в Київ потрапила в ДТП, загинули три десантники.
14:08 У Національному штабі супротиву заявляють, що у найближчі години у Києві введуть надзвичайний стан.
13:33 У КМДА заперечують чутки про перекриття мостів у Києві.
13:15 Сьогодні столичне метро запрацює - КМДА.
13:02 Біля барикади на Європейській площі знайшли гранату.
13:01 Силовики Майдану гарантують безпеку високопосадовцям у разі припинення вогню з боку МВС.
13:00 Оприлюднено попередній список загиблих на Майдані 20 лютого.
12:51 На в'їздах у Київ не пропускають бензовози.
12:39 Активісти блокують виїзд із казарм біля Академії МВС.
12:32 Опівдні в Києві можуть почати закривати АЗС.
12:28 У готель "Україна" над Майданом принесли вже 13 трупів.
12:25 На новій ірпінській трасі розгромили блокпост ДАІ.
12:17 Десятки бійців внутрішніх військ здалися в полон самооборони Євромайдану.
12:12 Всі суди Києва закриваються.
11:50 Озброєний "Беркут" готується до виїзду з бази у Києві.
11:46 У КДМА ідуть переговори про відновлення роботи метро.
11:31 На Печерську розвантажують ящики зі зброєю для силовиків.
11:29 З Грушевського зняли кордон силовиків, мітингувальники підійшли до Художнього музею.
11:28 У ВО «Свобода» заявляють, що в медиків, які виносять поранених з Майдану, стріляють снайпери. У той же час, самооборона Майдану повідомила про трьох снайперів на даху готеля «Україна».
11:19 Протестувальники зміцнюють барикаду біля вулиці Богдана Хмельницького.
11:10 За барикадою на Інститутській відстрілюють людей, заявляють активісти.
10:20 На Майдані - понад 30 тисяч осіб, на Грушевського та Володимирському узвозі будують барикади.
10:14 На Майдані загинула ще одна людина.
10:03 Протестувальники знову захопили Український дім, активісти переслідують тікаючих силовиків.
09:57 У ВР вирішили не проводити пленарні засідання 20 і 21 лютого.
09:51 Поранених у сутичках активістів доправляють на Михайлівську площу.
09:41 В урядовому кварталі розширили периметр оборони, прибувають підкріплення.
09:39 У МВС заявляють, що на Майдані поранено 23 бійця "Беркуту" та солдатів внутрішніх військ. У відомстві вважають, що у силовиків стріляє снайпер.
09:24 Мітингувальники наступають: Майдан оповито чорним димом, силовиків відтісняють у бік Європейської площі.
09:17 Мітингувальники витіснили "Беркут" з Майдану та зайняли Жовтневий палац.
09:15 Активісти на Майдані відбили стелу Незалежності та пішли у наступ.
09:10 Мітингувальники на Майдані підпалили водомет.
09:02 У Маріїнському парку збираються прихильники ПР.
08:45 На Майдані заявили, що схопили снайпера.
08:31 ДАІ блокує рух до Майдану, багато інспекторів з рушницями.
08:14 На Майдан продовжують прибувати активісти, в центрі Києва зберігається перемир'я.
07:39 У МОЗ повідомили, що кількість загиблих у Києві активістів зросла до 28 осіб. За медичною допомогою звернулося 445 постраждалих.
06:35 У Києві очікується акція протесту з вимогою відновити роботу столичного метрополітену.
06:20 Сьогодні о 9 ранку продовжаться переговори Януковича і опозиції.
04:06 Кожара запросив глав МЗС у Київ, щоб домогтися від Заходу більш збалансованого підходу до ситуації в країні.
03:48 Будинок профспілок вигорів ущент
02:27 "Перемир'я" на Майдані: вибухи тривають, дороги перекрили автоматники
02:13 З Донецька та Херсона на Київ відправили додаткові поїзди з молоддю 16-25 років. Діти хваляться, що їм дадуть постріляти
02:01 "Правий сектор" відмовляється дотримуватися перемир'я
00:45 З'явилося відео наслідків атаки "Беркута" і ВВ в Маріїнському парку 18.02
00:14 Суди ув'язнили на 2 місяці десятьох активістів Майдану
23:31 Євромайдан SOS заявляє про 50 зниклих людей
23:29 Експерт стверджує, що у влади немає ресурсів, щоб забезпечити проведення "антитерористичної операції", анонсованої СБУ, не тільки по всій Україні, але навіть на території Києва та трьох західних областей
23:22 В АП підтвердили про домовленість про перемир’я та початок переговорів
23:14 Влада пообіцяла, що штурму Майдану, який сьогодні нею планувався, не буде, оголошено перемир’я.
22:09 Лідер громадського руху «Третя республіка» Юрій Луценко заявляє, що у Майдану вночі вже буде чим захищатися.
20:49 На Майдані Незалежності в Києві зараз в цілому зберігається спокійна обстановка, лише зрідка мітингувальники та міліція вдаються до якихось дій.
19:58 До Михайлівського собору принесли обгоріле тіло з Будинку профспілок. За словами медиків, воно там не єдине.
19:38 Кияни протягом дня масово здають кров для поранених активістів. Міський центр крові не вміщає усіх, хто хоче стати донором.
19:11 Кількість загиблих внаслідок сутичок у центрі Києва зросла до 26 осіб, абсолютна більшість з яких загинула через вогнепальні поранення. Кількість постраждалих наближається до 400.
18:41 У Штабі нацопору повідомили, що о 19:00 на Майдані почнеться інформаційний мітинг.
18:23 Мітингувальники зайняли будівлю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на вулиці Прорізній, 2, біля Майдану Незалежності. Раніше повідомлялося про захоплення ними будівлі консерваторії.
18:15 Активісти готують “коктейлі Молотова”. Вони розливають бензин з каністр у пляшки та роблять запали з ганчірок. “Коктейлі Молотова” підносять на передову. Йдеться про тисячі пляшок.
17:55 На Майдані знову підпалили шини. Як повідомив у прямому ефірі кореспондент Радіо Свобода, це було зроблено з метою маскування, аби обмежити видимість для силовиків
17:11 На Майдані певне затишшя. Правоохоронці не стріляють. Мітингувальники у відповідь теж не кидають каміння та “коктейлі Молотова”.
Активісти розбирають на дрова та боєприпаси напівзруйнований будинок на вулиці Михайлівській.
16:33 СБУ заявила, що прийняла рішення про проведення на території України антитерористичної операції.
16:11 Мітингувальники захопили Головпоштамт. Тим часом силовики частково перекрили бетонними блоками дорогу на Грушевського. Також частково перекрито рух на розі Шовковичної та Лютеранської.
15:30 Опозиція заявляє про запланований на 18:00 штурм Майдану
14:46 У Будинку профспілок на Майдані посилилась пожежа.
Густий чорний дим і вогонь спостерігаються на 7-му поверсі будівлі.
Протистояння триває. Правоохоронці кидають світлошумові гранати і стріляють із травматичної зброї. Мітингувальники у відповідь жбурляють каміння.
13:40 В'їзди в Київ перекриті піском, на дорогах кілометрові затори.
13:31 Оператори повідомляють про перебої в роботі мобільного зв'язку в центрі Києва через пожежу в Будинку профспілок.
13:38 У КМДА повідомляють, що 19 з 25 загиблих на Майдані померли від вогнепальних поранень.
13:13 На Майдані зараз мітингувальників удвічі більше ніж силовиків.
13:05 Мітингувальники встановили ворота на вулиці Михайлівській.
13:05 МВС повідомляє про затримання 59 чоловік за підозрою в участі у масових заворушеннях.
12:37 На Майдані Незалежності розібрали майже усю бруківку.
12:30 Роботу банків у центрі Києва призупинили до стабілізації ситуації.
12:27 Янукович оголосив 20 лютого днем жалоби за загиблими.
12:12 МВС заявило про смерть десятого міліціонера. Всього у протистояннях постраждало 383 правоохоронця.
12:00 Потяг, що слідував зі Львова до Києва, затримали на 3,5 години: міліція шукала бомбу.
11:30 Правоохоронці на Майдані знову включили водомети.
11:25 В.о. Міністр оборони підтвердив відправку десантних військ з Дніпропетровська в Київ.
10:48 Активісти на Майдані заявляють про брак харчів та пального.
10:11 Трасу Київ-Овруч перекрили біля села Демидів в напрямку столиці.
09:51 У Києві вогонь знищив Будинок профспілок.
09:30 Міліція не використовує вогнепальну зброю під час ліквідації масових заворушень, запевняють у МВС.
09:05 За даними МОЗ, під час протистояння в Києві госпіталізовано троє дітей.
08:52 Священики переконали силовиків піти з вулиці Михайлівської.
08:48 Міліція звинувачує «Правий сектор» в підпалі Будинку профспілок.
08:36 КМДА повідомляє, що під час протистояння в Києві загинуло вже 25 осіб, 241 осіб госпиталізовано.
08:26 Метро залишається закритим, киян закликають не користуватися приватним транспортом у центрі столиці.
08:15 З Одеси на Антимайдан до Києва їдуть 15 автобусів.
07:56 Силовики беруть в кільце Майдан - правоохоронці наступають з Михайлівської площі.
07:22 Заступник голови адміністрації президента закликає протестувальників здаватися.
07:14 Рятувальники залишили Будинок профспілок через обрушення конструкцій між поверхами.
06:20 Зі Львова на Майдан прибуло підкріплення.
05:49 Янукович звернувся до народу. Президент заявив, що його життєвий принцип у тому, що "жодна влада не варта й краплі пролитої за неї".
04:44 Яценюк заявив, що під час переговорів з опозицією Янукович фактично запропонував їй здатися.
04:29 Силовики посилили наступ на Майдан.
03:17 Із 9-го поверху Будинку профспілок врятували людей.
02:59 На Трухановому острові знайшли тіло неопізнаного активіста.
02:50 ДАІ обмежить в’їзд транспорту в Київ, у тому числі й громадського, з 00.00 середи, 19 лютого.
02:15 На Борщагівці у Києві розстріляли патруль ДАІ.
02:04 Керівник медичної служби Майдану повідомляє про постраждалих з боку мітингувальників: 20 померлих і близько 500 поранених.
01:58 Голова КМДА повідомив, що робота столичного метрополітену відновиться лише тоді, коли в столиці стабілізується ситуація.
01:34 В Будинку профспілок швидко поширюється полум`я, люди будуть вистрибувати із вікон.
01:11 Турчинов повідомив, що в нього потрапив осколок і загрози життю немає.
01:05 В школах і дитсадках Печерського, Шевченківського , Голосіївського та Подільського районів оголосили вихідний день.
00.40 На Великій Житомирській титушки розстріляли двох людей - очевидці
00.20 За один день протистояння в Києві загинули десятки людей - як міліціонерів, так і мітингувальників. Десятки важко травмовано. У багатьох вибиті очі, деяким ампутують кінцівки.
00.12 У лікарнях Києва черги в операційних: в активістів кульові рани, вибиті очі, декому ампутують кінцівки
23:29 На Майдані водомет переїхав мітингувальника, хлопець загинув. Як повідомляють ЗМІ, молодий чоловік підбіг до машини і, послизнувшись на асфальті, впав і сповз під колеса водомета. Водій машини не зупинився і переїхав юнакові голову.23:46 Янукович переговорить з опозицією і виступить із зверненням до народу
23:26 «Беркут» почав стріляти у протестувальників ультрафіолетовою фарбою, щоб «позначити» мішені.
23:20 Кличко приїхав на зустріч з Януковичем
23.09 Оприлюднено відео, як мітингувальники на Майдані спалили БТР
22:59 МВС заявляє про шістьох міліціонерів, які загинули від вогнепальних поранень у сьогоднішніх сутичках.
22:51 Майдан палає: майже по всьому периметру Майдан охоплений полум'ям.
22:34 Правоохоронці перекрили в'їзд у центр Києва.
22:05 На Європейській площі зосередилися спецпризначенці з автоматами.
21:35 Ахметов закликав владу і опозицію до негайних переговорів.
21:21 Біля Майдану помітили бійців зі снайперською зброєю.
21:11 У Парубія стався інсульт.
21:00 На Майдані під час штурму загинув активіст.
20:41 Кличко заявив, що Майдан нікуди не розійдеться.
20:36 Герман заявила, що Янукович піде на зустріч з опозіцією, коли Майдан буде зачищено.
20:17 Протестувальники на Хрещатику підпалили БТР. Лунають вибухи петард і феєрверків. Зі сцени Майдану виступають активісти, які закликають правоохоронців відступитися від штурму.
20:15 Протестувальників на Майдані розганяють водометами. Як передає кореспондент УНІАН, проти протестувальників застосували водомети з боку вул. Інститутської.
20:15 Силовики наступають на мітингувальників з Інститутській під прикриттям водомету
20:00 Міліція почала штурм Майдану. У хід ідуть водомети, фейєрверки та димові гранати
19:40 Через зупинку метро в Києві практично повністю припинився рух транспорту.
19:33 В МВС повідомили про другого загиблого силовика.
19:27 Один з БТРів, які їхали з Московької площі, на вулиці Кіквідзе заблокували та розвернули у протилежному напрямку.
19:06 У Міністерстві внутрішніх справ заявили про 8 загиблих людей, які отримали смертельні поранення внаслідок сьогоднішніх сутичок
18:44 На Європейській площі з’явилися декілька десятків людей, озброєних автоматами Калашникова.
18:40 З Московської площі на великій швидкості їдуть два БТРи.
18:26 На Інститутській почали будувати нову барикаду
18:12 В МВС заявляють про смерть міліціонера внаслідок вогнепального поранення.
18:08 На Майдані перебуває близько 20 тисяч осіб. Мітингувальники розбирають бруківку та складають невеликими купками на випадок атаки «Беркуту».
17:51 На Майдані силовики крутять відозву про те, що наближення до працівників міліції ближче, ніж на три метри, вважається замахом на життя та здоров’я працівників міліції.
17:43 Працівники ДАІ обмежили в'їзд автотранспорту в Київ. По цілому ряду доріг проїзд транспорту в місто здійснюється або по одній смузі, або зовсім перекритий.