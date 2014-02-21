Криваве протистояння на Майдані Незалежності. Відео та текстова онлайн-трансляція

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11:33 У МВС заявляють, що мітингувальники на Інститутській почали стрілянину по міліції.

11:14 Депутати повідомили, що до Ради зайшли десятки озброєних бійців внутрішніх військ.

11:00 У ВР оголосили перерву до 12:00.

10:44 Міліціонери з Західної України приїхали до Києва охороняти Майдан.

10:30 Рибак заявив, що підписав постанову ВР про припинення вогню. Також голова ВР зазначив, що сьогодні депатути мають проголосувати за повернення Конституції 2004 року.

10:08 У ВР розпочалося засідання: присутні керівництво та 360 депутатів.

10:06 У мережі з'явився запис спілкування по рації ймовірних снайперів в Києві.

09:41 За даними МВС, кількість загиблих правоохоронців зросла до 16 осіб.

09:29 До Києва прибуло вісім автобусів протестувальників зі Львова.

09:15 Мітингувальникам не радять виходити за межі Майдану, попереджають про снайперів.

09:06 Навколо ВР зібралося багато правоохоронців і міліцейського транспорту.

09:00 В АП домовилися про парафування Угоди з урегулювання кризи, її підпишуть сьогодні о 12.00.

08:57 За даними МОЗ, кількість загиблих у зіткненнях у Києві сягнула 77 чоловік.

08:51 Прихильники ПР, що прибули з Донецька до Києва, рушили назад, не виходячи з поїзда.

08:41 Озброєні найманці з Одеси по дорозі у Київ поранили 2 добровольців Народної варти.

08:10 ВР сьогодні о 10.00 продовжить свою роботу.

08:07 Біля управління ДАІ на Лук'янівській стріляли, міліція заявляє про спробу захоплення.

06:27 Юрій Луценко закликав львівських силовиків їхати на Майдан до Києва.

06:23 Біля метро "Берестейська" люди організували блокпост.

02:58 Вадим Тітушко не дає "тітушкам" пробратися в Київ.

01:48 На Майдані депутати намагаються врятувати ВВ-шників, які здалися, від розлючених протестувальників.

00:55 В таборі мітингувальників на Майдані горів намет.

00:07 На Майдані бруківку розібрали на барикади.

23:29 У Києві розбили авто та затримали охоронців голів МЗС трьох країн ЄС через схожість на тітушок.

22:22 Рада проголосувала за припинення вогню.

21:30 У МВС пояснили, чому правоохоронці застосували зброю.

21:11 На Теремках організували загони самооборони проти "тітушок".

20:09 В Успенському соборі відслужили панахиду «про братів наших, від міжусобної брані померлих».

20:04 Ідентифіковано 58 загиблих на Майдані (список)

19:27 Бійці внутрішніх військ Луцька здали свою амуніцію самообороні.

19:21 Добкін запевняє, що відкликав своїх "тітушок" з Києва.

18:32 Більше тисячі активістів на Позняках об'єднуються проти тітушок.

18:11 ЗМІ з'ясували, що об'єднує силовиків і тітушок (фото).

17:59 Кількість загиблих у Києві зросла до 67 - КМДА.

17:55 Тітушок евакуюювали з Маріїнського парку.

17:55 На Русанівці у Києві чоловік з автоматом ледь не розстріляв групу активістів.

17:46 Путін на прохання Януковича відправляє до Києва посередника.

17:44 УПЦ КП припинила молитися за владу.

17:40 У ВР зареєструвались 227 депутатів, засідання відновлено.

17:33 Рух поїздів у західному напрямку відновлено.

17:34 Зі сцени на Майдані Незалежності активісти заявили, що спалять готель "Україна", якщо його власники не зізнаються, у якому номері знаходяться снайпери.

17:28 У Києві активісти перекрили проспект Бажана і перевіряють автотранспорт.

17:24 Активісти блокують Інститут МВС в Києві.

17:17 Завершились переговори Януковича з європейськими міністрами.

17:09 Депутати та посадовці масово залишають лави Партії регіонів.

17:07 У Києві запрацювало метро.

17:05 Бізнесмен Коломойський запевнив, що жодна заправка контрольованих мереж закрита не буде.

17:00 В МВС заявляють, що учасники протестних акцій захопили в полон майже 70 бійців ВВ.

16:58 На Інститутській та Грушевського спокійно: активісти зводять барикади, працює трактор.

16:36 У ВР зареєструвалося вже 205 народних депутатів.

16:06 Відкрилося екстрене засідання ВР.

16:03 У напрямку Києва трасою Київ-Овруч проїхало три автобуси з «беркутівцями».

16:02 В.о. міністра внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що правоохоронцям видано бойову зброю.

15:53 Більше 150 протестувальників взяли в облогу Дарницьке райуправління столичної міліції.

15:52 У Києві люди спустошують банкомати і магазини: pos-термінали відключені.

15:41 У ВР зібралось близько 150 депутатів, парламентарії продовжують прибувати.

15:27 Урядовий квартал в Києві зпорожнів – немає ні автомобілів, ні людей.

15:17 Кияни запасаються продуктами, в супермаркетах порожніють полиці.

15:14 У Дніпровському районі Києва відбувається евакуація дітей зі шкіл.

15:04 На Майдані вбили викладача Українського Католицького Університету.

14:57 У мережі з'явилося відео розстрілу майданівців снайперами.

14:52 Мітингувальники заявляють, що біля сцени на Майдані знайдена бойова граната.

14:45 У МВС заявляють, що в Києві сьогодні 30 міліціонерів отримали вогнепальні поранення.

14:41 В Києві не працюють АЗС - водії.

14:40 Активісти просять силовиків відловлювати снайперів.

14:28 Колона бійців ВДВ на шляху в Київ потрапила в ДТП, загинули три десантники.

14:08 У Національному штабі супротиву заявляють, що у найближчі години у Києві введуть надзвичайний стан.

13:33 У КМДА заперечують чутки про перекриття мостів у Києві.

13:15 Сьогодні столичне метро запрацює - КМДА.

13:02 Біля барикади на Європейській площі знайшли гранату.

13:01 Силовики Майдану гарантують безпеку високопосадовцям у разі припинення вогню з боку МВС.

13:00 Оприлюднено попередній список загиблих на Майдані 20 лютого.

12:51 На в'їздах у Київ не пропускають бензовози.

12:39 Активісти блокують виїзд із казарм біля Академії МВС.

12:32 Опівдні в Києві можуть почати закривати АЗС.

12:28 У готель "Україна" над Майданом принесли вже 13 трупів.

12:25 На новій ірпінській трасі розгромили блокпост ДАІ.

12:17 Десятки бійців внутрішніх військ здалися в полон самооборони Євромайдану.

12:12 Всі суди Києва закриваються.

11:50 Озброєний "Беркут" готується до виїзду з бази у Києві.

11:46 У КДМА ідуть переговори про відновлення роботи метро.

11:31 На Печерську розвантажують ящики зі зброєю для силовиків.

11:29 З Грушевського зняли кордон силовиків, мітингувальники підійшли до Художнього музею.

11:28 У ВО «Свобода» заявляють, що в медиків, які виносять поранених з Майдану, стріляють снайпери. У той же час, самооборона Майдану повідомила про трьох снайперів на даху готеля «Україна».

11:19 Протестувальники зміцнюють барикаду біля вулиці Богдана Хмельницького.

11:10 За барикадою на Інститутській відстрілюють людей, заявляють активісти.

10:20 На Майдані - понад 30 тисяч осіб, на Грушевського та Володимирському узвозі будують барикади.

10:14 На Майдані загинула ще одна людина.

10:03 Протестувальники знову захопили Український дім, активісти переслідують тікаючих силовиків.

09:57 У ВР вирішили не проводити пленарні засідання 20 і 21 лютого.

09:51 Поранених у сутичках активістів доправляють на Михайлівську площу.

09:41 В урядовому кварталі розширили периметр оборони, прибувають підкріплення.

09:39 У МВС заявляють, що на Майдані поранено 23 бійця "Беркуту" та солдатів внутрішніх військ. У відомстві вважають, що у силовиків стріляє снайпер.

09:24 Мітингувальники наступають: Майдан оповито чорним димом, силовиків відтісняють у бік Європейської площі.

09:17 Мітингувальники витіснили "Беркут" з Майдану та зайняли Жовтневий палац.

09:15 Активісти на Майдані відбили стелу Незалежності та пішли у наступ.

09:10 Мітингувальники на Майдані підпалили водомет.

09:02 У Маріїнському парку збираються прихильники ПР.

08:45 На Майдані заявили, що схопили снайпера.

08:31 ДАІ блокує рух до Майдану, багато інспекторів з рушницями.

08:14 На Майдан продовжують прибувати активісти, в центрі Києва зберігається перемир'я.

07:39 У МОЗ повідомили, що кількість загиблих у Києві активістів зросла до 28 осіб. За медичною допомогою звернулося 445 постраждалих.

06:35 У Києві очікується акція протесту з вимогою відновити роботу столичного метрополітену.

06:20 Сьогодні о 9 ранку продовжаться переговори Януковича і опозиції.

04:06 Кожара запросив глав МЗС у Київ, щоб домогтися від Заходу більш збалансованого підходу до ситуації в країні.

03:48 Будинок профспілок вигорів ущент

02:27 "Перемир'я" на Майдані: вибухи тривають, дороги перекрили автоматники

02:13 З Донецька та Херсона на Київ відправили додаткові поїзди з молоддю 16-25 років. Діти хваляться, що їм дадуть постріляти

02:01 "Правий сектор" відмовляється дотримуватися перемир'я

00:45 З'явилося відео наслідків атаки "Беркута" і ВВ в Маріїнському парку 18.02

00:14 Суди ув'язнили на 2 місяці десятьох активістів Майдану

23:31 Євромайдан SOS заявляє про 50 зниклих людей

23:29 Експерт стверджує, що у влади немає ресурсів, щоб забезпечити проведення "антитерористичної операції", анонсованої СБУ, не тільки по всій Україні, але навіть на території Києва та трьох західних областей

23:22 В АП підтвердили про домовленість про перемир’я та початок переговорів

23:14 Влада пообіцяла, що штурму Майдану, який сьогодні нею планувався, не буде, оголошено перемир’я.

22:09 Лідер громадського руху «Третя республіка» Юрій Луценко заявляє, що у Майдану вночі вже буде чим захищатися.

20:49 На Майдані Незалежності в Києві зараз в цілому зберігається спокійна обстановка, лише зрідка мітингувальники та міліція вдаються до якихось дій.

19:58 До Михайлівського собору принесли обгоріле тіло з Будинку профспілок. За словами медиків, воно там не єдине.

19:38 Кияни протягом дня масово здають кров для поранених активістів. Міський центр крові не вміщає усіх, хто хоче стати донором.

19:11 Кількість загиблих внаслідок сутичок у центрі Києва зросла до 26 осіб, абсолютна більшість з яких загинула через вогнепальні поранення. Кількість постраждалих наближається до 400.

18:41 У Штабі нацопору повідомили, що о 19:00 на Майдані почнеться інформаційний мітинг.

18:23 Мітингувальники зайняли будівлю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на вулиці Прорізній, 2, біля Майдану Незалежності. Раніше повідомлялося про захоплення ними будівлі консерваторії.

18:15 Активісти готують “коктейлі Молотова”. Вони розливають бензин з каністр у пляшки та роблять запали з ганчірок. “Коктейлі Молотова” підносять на передову. Йдеться про тисячі пляшок.

17:55 На Майдані знову підпалили шини. Як повідомив у прямому ефірі кореспондент Радіо Свобода, це було зроблено з метою маскування, аби обмежити видимість для силовиків

17:11 На Майдані певне затишшя. Правоохоронці не стріляють. Мітингувальники у відповідь теж не кидають каміння та “коктейлі Молотова”.

Активісти розбирають на дрова та боєприпаси напівзруйнований будинок на вулиці Михайлівській.

16:33 СБУ заявила, що прийняла рішення про проведення на території України антитерористичної операції.

16:11 Мітингувальники захопили Головпоштамт. Тим часом силовики частково перекрили бетонними блоками дорогу на Грушевського. Також частково перекрито рух на розі Шовковичної та Лютеранської.

15:30 Опозиція заявляє про запланований на 18:00 штурм Майдану

14:46 У Будинку профспілок на Майдані посилилась пожежа.

Густий чорний дим і вогонь спостерігаються на 7-му поверсі будівлі.

Протистояння триває. Правоохоронці кидають світлошумові гранати і стріляють із травматичної зброї. Мітингувальники у відповідь жбурляють каміння.

13:40 В'їзди в Київ перекриті піском, на дорогах кілометрові затори.

13:31 Оператори повідомляють про перебої в роботі мобільного зв'язку в центрі Києва через пожежу в Будинку профспілок.

13:38 У КМДА повідомляють, що 19 з 25 загиблих на Майдані померли від вогнепальних поранень.

13:13 На Майдані зараз мітингувальників удвічі більше ніж силовиків.

13:05 Мітингувальники встановили ворота на вулиці Михайлівській.

13:05 МВС повідомляє про затримання 59 чоловік за підозрою в участі у масових заворушеннях.

12:37 На Майдані Незалежності розібрали майже усю бруківку.

12:30 Роботу банків у центрі Києва призупинили до стабілізації ситуації.

12:27 Янукович оголосив 20 лютого днем жалоби за загиблими.

12:12 МВС заявило про смерть десятого міліціонера. Всього у протистояннях постраждало 383 правоохоронця.

12:00 Потяг, що слідував зі Львова до Києва, затримали на 3,5 години: міліція шукала бомбу.

11:30 Правоохоронці на Майдані знову включили водомети.

11:25 В.о. Міністр оборони підтвердив відправку десантних військ з Дніпропетровська в Київ.

10:48 Активісти на Майдані заявляють про брак харчів та пального.

10:11 Трасу Київ-Овруч перекрили біля села Демидів в напрямку столиці.

09:51 У Києві вогонь знищив Будинок профспілок.

09:30 Міліція не використовує вогнепальну зброю під час ліквідації масових заворушень, запевняють у МВС.

09:05 За даними МОЗ, під час протистояння в Києві госпіталізовано троє дітей.

08:52 Священики переконали силовиків піти з вулиці Михайлівської.

08:48 Міліція звинувачує «Правий сектор» в підпалі Будинку профспілок.

08:36 КМДА повідомляє, що під час протистояння в Києві загинуло вже 25 осіб, 241 осіб госпиталізовано.

08:26 Метро залишається закритим, киян закликають не користуватися приватним транспортом у центрі столиці.

08:15 З Одеси на Антимайдан до Києва їдуть 15 автобусів.

07:56 Силовики беруть в кільце Майдан - правоохоронці наступають з Михайлівської площі.

07:22 Заступник голови адміністрації президента закликає протестувальників здаватися.

07:14 Рятувальники залишили Будинок профспілок через обрушення конструкцій між поверхами.

06:20 Зі Львова на Майдан прибуло підкріплення.

05:49 Янукович звернувся до народу. Президент заявив, що його життєвий принцип у тому, що "жодна влада не варта й краплі пролитої за неї".

04:44 Яценюк заявив, що під час переговорів з опозицією Янукович фактично запропонував їй здатися.

04:29 Силовики посилили наступ на Майдан.

03:17 Із 9-го поверху Будинку профспілок врятували людей.

02:59 На Трухановому острові знайшли тіло неопізнаного активіста.

02:50 ДАІ обмежить в’їзд транспорту в Київ, у тому числі й громадського, з 00.00 середи, 19 лютого.

02:15 На Борщагівці у Києві розстріляли патруль ДАІ.

02:04 Керівник медичної служби Майдану повідомляє про постраждалих з боку мітингувальників: 20 померлих і близько 500 поранених.

01:58 Голова КМДА повідомив, що робота столичного метрополітену відновиться лише тоді, коли в столиці стабілізується ситуація.

01:34 В Будинку профспілок швидко поширюється полум`я, люди будуть вистрибувати із вікон.

01:11 Турчинов повідомив, що в нього потрапив осколок і загрози життю немає.

01:05 В школах і дитсадках Печерського, Шевченківського , Голосіївського та Подільського районів оголосили вихідний день.

00.40 На Великій Житомирській титушки розстріляли двох людей - очевидці

00.20 За один день протистояння в Києві загинули десятки людей - як міліціонерів, так і мітингувальників. Десятки важко травмовано. У багатьох вибиті очі, деяким ампутують кінцівки.

00.12 У лікарнях Києва черги в операційних: в активістів кульові рани, вибиті очі, декому ампутують кінцівки

23:29 На Майдані водомет переїхав мітингувальника, хлопець загинув. Як повідомляють ЗМІ, молодий чоловік підбіг до машини і, послизнувшись на асфальті, впав і сповз під колеса водомета. Водій машини не зупинився і переїхав юнакові голову.23:46 Янукович переговорить з опозицією і виступить із зверненням до народу

23:26 «Беркут» почав стріляти у протестувальників ультрафіолетовою фарбою, щоб «позначити» мішені.

23:20 Кличко приїхав на зустріч з Януковичем

23.09 Оприлюднено відео, як мітингувальники на Майдані спалили БТР

22:59 МВС заявляє про шістьох міліціонерів, які загинули від вогнепальних поранень у сьогоднішніх сутичках.

22:51 Майдан палає: майже по всьому периметру Майдан охоплений полум'ям.

22:34 Правоохоронці перекрили в'їзд у центр Києва.

22:05 На Європейській площі зосередилися спецпризначенці з автоматами.

21:35 Ахметов закликав владу і опозицію до негайних переговорів.

21:21 Біля Майдану помітили бійців зі снайперською зброєю.

21:11 У Парубія стався інсульт.

21:00 На Майдані під час штурму загинув активіст.

20:41 Кличко заявив, що Майдан нікуди не розійдеться.

20:36 Герман заявила, що Янукович піде на зустріч з опозіцією, коли Майдан буде зачищено.

20:17 Протестувальники на Хрещатику підпалили БТР. Лунають вибухи петард і феєрверків. Зі сцени Майдану виступають активісти, які закликають правоохоронців відступитися від штурму.

20:15 Протестувальників на Майдані розганяють водометами. Як передає кореспондент УНІАН, проти протестувальників застосували водомети з боку вул. Інститутської.

20:15 Силовики наступають на мітингувальників з Інститутській під прикриттям водомету

20:00 Міліція почала штурм Майдану. У хід ідуть водомети, фейєрверки та димові гранати

19:40 Через зупинку метро в Києві практично повністю припинився рух транспорту.

19:33 В МВС повідомили про другого загиблого силовика.

19:27 Один з БТРів, які їхали з Московької площі, на вулиці Кіквідзе заблокували та розвернули у протилежному напрямку.

19:06 У Міністерстві внутрішніх справ заявили про 8 загиблих людей, які отримали смертельні поранення внаслідок сьогоднішніх сутичок

18:44 На Європейській площі з’явилися декілька десятків людей, озброєних автоматами Калашникова.

18:40 З Московської площі на великій швидкості їдуть два БТРи.

18:26 На Інститутській почали будувати нову барикаду

18:12 В МВС заявляють про смерть міліціонера внаслідок вогнепального поранення.

18:08 На Майдані перебуває близько 20 тисяч осіб. Мітингувальники розбирають бруківку та складають невеликими купками на випадок атаки «Беркуту».

17:51 На Майдані силовики крутять відозву про те, що наближення до працівників міліції ближче, ніж на три метри, вважається замахом на життя та здоров’я працівників міліції.

17:43 Працівники ДАІ обмежили в'їзд автотранспорту в Київ. По цілому ряду доріг проїзд транспорту в місто здійснюється або по одній смузі, або зовсім перекритий.