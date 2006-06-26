Терьохін не хоче бути міністром без Пинзеника

Сергій Терьохін не збирається на даному етапі повертатися в крісло міністра економіки і вважає, що це міністерство з нинішніми функціями взагалі не потрібно Україні.

"На даному етапі я не збираюся повертатися в крісло міністра економіки", - цитує слова колишнього міністра його прес-служба.

Терьохін висловив думку, що Мінекономіки та Мінфін необхідно об`єднати, адже "Україні не потрібно міністерство економіки з нині існуючими функціями".

"Головним інструментом проведення політики уряду є бюджет, який розробляє Мінфін. Доходи та видатки бюджету базуються на макроекономічних передбаченнях Мінекономіки. В теорії, Мінекономіки має пропонувати уряду пріоритетність цільових бюджетних програм. При цьому Мінфін відповідає за дотримання бюджетної дисципліни", - розповів Терьохін про взаємозв’язок між цими двома міністерствами.

"В унітарній (не федеративній) державі Мінфін та Мінекономіки повинні стати одним відомством, на кшталт унітарної Франції, де існує міністерство економіки та фінансів", - заявив Терьохін.

"А функції регулювання внутрішньої та зовнішньої торгівлі передані Мінпрому, який опікується здоров`ям експорту та захистом від надмірного імпорту", - додав він.

На запитання, чи не було б краще прийти до уряду та забезпечити реформу міністерств, Терьохін відповів, що об`єднання Мінекономіки та Мінфіну можливе у разі "повного узгодження поглядів міністрів і прем`єра".

"Наскільки мені відомо, діючий міністр фінансів не залишиться на своїй посаді. Нажаль, на сьогодні я не бачу жодної іншої особи, економічні та моральні погляди якої так співпадають з моїми. Тому почекаю. Мабуть до перепризначення Пинзеника", - заявив він.

Разом з тим Терьохін зазначив, що казначейство має бути поглинуто Мінфіном, тому його керівник повинен призначатися міністром.

Він також розповів, що керівником податкової "стане розумна й освічена людина з регіону, сюрпризна для платників податків".

Українська правда