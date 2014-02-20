У будинку на Прорізній відкрили шпиталь для поранених

10:20, 20 лютого 2014
Політика
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У цьому домі усі постраждалі можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу.

У кутовому домі на вулиці Прорізній відкрили шпиталь для поранених мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосили зі сцени Майдану.

У цьому домі усі постраждалі можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу, до вулиці Прорізної можуть оперативно дістатися карети швидкої медичної допомоги.

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