У будинку на Прорізній відкрили шпиталь для поранених

У кутовому домі на вулиці Прорізній відкрили шпиталь для поранених мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосили зі сцени Майдану.

У цьому домі усі постраждалі можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу, до вулиці Прорізної можуть оперативно дістатися карети швидкої медичної допомоги.