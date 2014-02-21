Міліція Львова на Майдані: Якщо в бік народу буде хоч один постріл, ми дамо відсіч

Як передає кореспондент УНІАН, начальник одного з райвідділів у Львівській області, полковник міліції Василь Крикявський заявив, що “ми професійно володіємо зброєю, і якщо в сторону народу буде хоч один постріл, ми дамо відсіч”.

Також він зазначив, що “ми будемо захищати свій народ, як цього вимагає Конституція і наша присяга. Ми тут, щоб попередити насильство, щоб мирні протести за права і свободу людей були захищеними”.

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Крім того, він заявив від імені усього службового складу, що “Януковича ми не визнаємо”.

Також у коментарі УНІАН полковник розповів, що коли вони звернулися до генерала з повідомленням про перехід на бік мітингувальників, від нього надійшли погрози.

“Що я буду негайно заарештований. На що я йому посміявся у відповідь і на цьому наш конфлікт завершився”, - сказав полковник.

Також він зазначив, що до Києва прибули 50 працівників міліції із 4 підрозділів. Крім того, працівники ще під`їжджають.

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“Я сподіваюсь, що приїдуть усі порядні міліціонери України, незалежно від того, де вони проживають”, - сказав працівник міліції.

Як повідомляв УНІАН, до Києва із Західної України для охорони Майдану приїхала група міліціонерів, включаючи офіцерів вищих чинів, які перейшли на бік мітингувальників.