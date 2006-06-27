Регіони заблокували трибуну та президію Верховної Ради

Представники фракції Партії регіонів «Регіони України» за годину до початку пленарного засідання заблокували парламентську трибуну та президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 9.00 в сесійній залі присутня половина фракції Партії регіонів і більшість депутатів-регіоналів оточила трибуну і президію, а також вихід до сесійної зали, через яких зазвичай до сесійної зали входить Президент України.

Представників інших фракцій в сесійній залі немає.

Депутати з фракції Партії регіонів заблоковують стільцями вхід в гостьову ложу, де зазвичай сидять в тому числі і судді Конституційного суду під час розгляду питань про їх призначення чи приведення до присяги.

Як повідомляв УНІАН, учора фракція «Наша Україна» запропонувала завтра у парламенті привести до присяги суддів Конституційного суду України. За словами голови Тимчасової президії ВР Івана БОКОГО, з цією пропозицією погодились три фракції, що входять до парламентської більшості («Наша Україна», БЮТ та СПУ). Водночас фракції опозиції – Партії регіонів та КПУ висловили категоричну незгоду. Як сказав І.БОКИЙ, рішення остаточно прийматиметься завтра на засіданні Верховної Ради. Депутат пояснив, що, згідно із законом про Конституційний суд, на церемонії присяги мають бути обов’язково присутні Президент України, прем’єр-міністр і голова Верховної Ради України. При цьому повинен бути обов’язково висновок правового комітету ВР. Він нагадав, що немає комітету, немає спікера і прем’єра. Водночас, за словами І.БОКОГО, існує думка, що приведення до присяги суддів КС – це не процедура, а церемонія, тому вимоги закону є не обов’язковою умовою, а побажанням.

Водночас учора Партія регіонів як парламентська опозиція висунула ультиматум з вимогою чітко дотримуватися Конституції України та Регламенту Верховної Ради під час обрання керівних органів парламенту та Кабінету Міністрів і розподілу парламентських комітетів. Зокрема, Партія регіонів обіцяла перешкоджати ухваленню рішення про зміну процедури обрання спікера Верховної Ради України, а також приведенню до присяги суддів Конституційного суду до обрання голови парламенту. Представники Партії регіонів заявляли, що блокуватимуть роботу парламенту, якщо її вимоги не будуть виконані.