В Одесу прибули кораблі морської охорони з Криму (фото)

Як передає кореспондент «Думской», біля причалу Військової гавані морського порту пришвартувалися кораблі BG50 «Григорій Куроп'ятников» і BG57 «Миколаїв» з Балаклави (Севастопольський загін), а також корабель морської охорони III рангу для виконання спеціальних завдань «Крим», що іменується також «президентської яхтою».

«Крим» був побудований для перевезення генеральних секретарів і членів Політбюро ЦК КПРС під час їх перебування на державних дачах у Ялті і Сочі.

Нині корабель знаходиться в Ялтинському загоні морської охорони для виконання спеціальних завдань, основна функція якого - участь у здійсненні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України, посадових осіб, визначених у Законі України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Кораблі, як і одиниці Одеського загону морської охорони, залишаються в стані повної бойової готовності. Причал охороняється бійцями спецназу прикордонної служби.