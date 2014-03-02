Березовський звільнений з посади командувача ВМС ЗС України - указ

Відповідний указ, підписаний виконуючим обов'язки Президента України, головою Верховної Ради України Олександром Турчиновим, розміщений на офіційному президентському сайті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ЗМІ було поширено відео, на якому Березовський принісприсягу на вірність "жителям АР Крим та міста Севастополя". Нелегітимний голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов назвав це "історичним днем народження військ Криму".

Одночасно на брифінгу для преси заступник глави РНБО Вікторія Сюмар повідомила, що екс-командувач Військово-Морськими Силами України Березовський відсторонений від посади ще сьогодні вранці, проти нього порушено кримінальну справу за зраду.

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Міністр оборони обов'язки командувача ВМС України поклав на контр - адмірала Сергія Гайдука.

Указ про призначення контр - адмірала Березовського командувачем Військово-Морськими Силами був підписаний Турчиновим вчора, 1 березня.