Екс-голова ВМС України Березовський склав присягу на вірність ”мешканцям АР Крим та міста Севастополя”
19:54, 02 березня 2014Політика
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Колишній командувач ВМС України Денис Березовський склав присягу на вірність ”мешканцям АР Крим та міста Севастополя”.
Денис Березовский / фото Новый Севастополь
Про це йдеться у відео, поширеному в соціальних мережах та інтернет ресурсах.
”Клянуся строго виконувати накази верховного головнокомандувача АР Крим та міста Севастополя, наказів їхніх командирів та військових формувань. Клянуся виконувати свій обов`язок, мужньо захищати життя та свободу мешканців АР Крим та міста Севастополя”,- зазначив Березовський.
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Нелегітимний голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов назвав це ”історичним днем народження військ Криму”.
Водночас, ”5 канал” повідомив з посиланням на працівників ВМС України , що вони залишаються вірними присязі України.
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