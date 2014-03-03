"Фальшиві" мітинги кримчан влаштовують російські спецслужби - Тимошенко

Таку думку вона висловила під час відеозвернення у неділю, 2 березня.

"Агресори для дестабілізації та захоплення України використовують фальшиві мітинги в східних регіонах і Криму, які до речі, організуються та управляються спецслужбами Російської федерації", - зауважила Тимошенко.

Як пише ТСН, при цьому вона наголосила, що ці мітинги не підтримуються людьми ні в східних регіонах, ні в Криму, тому що "ніхто не хоче війни".

"І це є першим провалом планів Росії по захопленню наших територій", - запевнила екс-прем'єрка.

Крім того, вона наголосила, що у Росії не вийде запланована нею афера, та звернулася до українців не долучатися до цих мітингів, бо сьогодні це "зброя агресора", та залишатися спокійними і впевненими, адже Україна - не одна, її суверенітет гарантували США та Великобританія.