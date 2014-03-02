Путін, оголошуючи війну Україні, оголошує її США та Великобританії - Тимошенко

Про це йдеться у її зверненні до українців.

"Володимир Путін добре розуміє, що оголошуючи війну нам, він оголошує її в тому числі і гарантам нашої безпеки, а саме — США та Великій Британії. Я хочу вам твердо сказати: я не вірю, що Росія переступить цю межу, а якщо переступить, то точно програє", - наголосила Тимошенко.

Вона закликала людей до спокою, пише УП.

"Але вже сьогодні очевидно, що якщо б Україна раніше вступила до НАТО, то така агресія була б у принципі неможливою", - підкреслила вона.

"Нам не можна сіяти паніку та нестабільність в нашій власні країні. Це те, чого прагне агресор. Наша головна зброя сьогодні — це саме спокій", - підкреслила Тимошенко.

"Росія не піде на збройну війну з усім світом, і тому сьогодні іде не війна зброї, а війна нервів та інтелекту. Ми мусимо виграти цю війну, і ми її виграємо", - зазначила вона.

Вона також заклиликає українців "ні за яких обставин не підтримувати фальшиві мітинги в східних регіонах та в Криму, не приходьте на них, бо це сьогодні зброя агресора".

Вона нагадала, що "агресори використовують для дестабілізації та захоплення України фальшиві мітинги в східних регіонах і Криму, які, до речі, організовуються та управляються спецслужбами Російської Федерації".