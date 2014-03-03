Держприкордонслужба повідомляє про тотальні напади російських військових на українські підрозділи

Впродовж доби у Криму тривали тотальні напади російських військовослужбовців на підрозділи Державної прикордонної служби України.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, особливо гостро захоплення розпочалися після заяви голови парламенту Криму Володимира Констянтинова про непоступливість прикордонників та активний спротив рішенням новопризначеної влади Криму.

Системні напади здійснювалися групами до 100 спеціально екіпірованих військовослужбовців Росії. Тривало блокування адміністративної будівлі Азово-Чорноморського регіонального управління та штабу Сімферопольського загону.

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Вчора близько 22.30 група спецназівців здійснила напад на відділ прикордонної служби «Керч», який є первинним підрозділом охорони державного кордону на керченському напрямку. Вони вибили вікна, двері, знищили засоби зв’язку та автоматизовані робочі місця в кабінетах підрозділу.

Напад відбувся і на Керченський загін морської охорони та знову на Севастопольський загін морської охорони.

Після блокування російськими військовими будівлі в Севастополі припинила функціонувати система відеоспостереження.

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Під час захоплення обох морських загонів у підрозділах залишалася незначна кількість військовослужбовців. Решта особового складу залишила місце дислокації на кораблях та катерах, які були передислоковані.

В окремих випадках спецназівці встановлюють заглушки для ведення переговорів, через що прогнозується відсутність мобільного зв’язку.

У цих складних умовах прикордонники стримують нападників та не допускають їх до кімнат зберігання зброї, йдеться у повідомленні.

Крім того, продовжується несення служби у пункті пропуску «Крим» в оточенні близько 100 російських військових. При цьому, під час оформлення прикордонники не пропускають в Україну осіб, яким заборонено в’їзд на територію нашої держави і тих, які не мають необхідних документів.

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Водночас на паромній переправі «Крим-Кавказ» відбувається накопичення бронетехніки.

Також триває активне переміщення кораблів російських ВМС в акваторії Чорного моря на вхід та вихід з порту Севастополя, при цьому як Чорноморського флоту, так і Балтійського та Північного флотів Росії, що є порушенням вимог Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування ЧФ РФ на території України, наголошують прикордонники.