Рада включила у мовну комісію одіозну "шанувальницю" російської мови Фаріон і грозу дитсадків

Верховна Рада підтримала постанову про утворення тимчасової спеціальної комісії ВР з підготовки проекту Закону “Про розвиток і застосування мов в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 275 із 341 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Відповідно до постанови, головою ТСК стає заступник голови ВР Руслан Кошулинський.

Читайте такожЖурналісти документально довели, що Фаріон збрехала про членство в КПРС (фото)Також до складу комісії входять від Партії регіонів - Світлана Фабрикант, від “Батьківщини” - Володимир Яворівський, від “УДАРу” - Марія Матіос, від КПУ - Валентин Матвеєв, від групи “Економічний розвиток” - Віталій Журавський, від групи “Суверенна європейська Україна” - Іштван Гайдош, від “Свободи” - Ірина Фаріон.

Також до комісії має увійти ряд експертів, зокрема від Ініціативи «Першого грудня”.

Також запропоновано було включити до складу ТСК депутатів від Партії регіонів Віталіну Дзоз та від “Батьківщини” - В'ячеслава Кириленка і Мустафу Джемільова.

Передбачено, що робота комісії триватиме до 31 березня.

Нагадаємо, заяви Ірини Фаріон щодо російської мови мають довгу історію.

У лютому 2010 року Ірина Фаріон потрапила в заголовки ЗМІ, після того як було опубліковано відео, в якому вона виступає в дитячому саду, закликаючи дітей не використовувати російські зменшувально - пестливі імена (наприклад, не Міша, а тільки Михайлик, що не Наташа, а Наталочка ). «Ніколи не будь Альоною. Якщо станеш Альоною, то потрібно пакувати валізи і виїжджати до Московії », - заявила Фаріон дошкільниці, яка назвалася Альоною. «Маша - форма не наша. Нехай їде туди, де Маші живуть ». «Петя теж повинен звідси виїхати, якщо не стане " Петрик "». П'ятирічну дівчинку, що представилася Лізою, Фаріон присоромила за ім'я, яке за її версією походить від слова « лизати ». Дії Фаріон викликали обурення у деяких батьків, психологів, ЗМІ та політиків України. Батьки дітей, які порахували що їхніх дітей образили, подали на Ірину Фаріон до суду.

У червні 2012 року з ініціативи Фаріон був звільнений водій львівського маршрутного таксі, який відмовився вимкнути російськомовне музичне радіо на її вимогу.

У червні 2012 Партія регіонів звернулася до Генпрокуратури України з проханням дати оцінку висловлюванням представників опозиції з приводу російської мови ; зокрема, заяв депутата Львівської облради І. Фаріон. І. Фаріон заявила: « Звідки взялася російська мова? Хто її засіяв, на якому г *ні, вибачте, вона виросла ?»

8 травня 2013 на траурному мітингу в пам'ять жертв Другої світової війни Фаріон заявила, що радянська «победа» ніколи не стане українською «перемогою». У відповідь на цю заяву, губернатор Харківської області Михайло Добкін назвав Фаріон « дебільною ». А донецький соціолог Євген Копатько заявив, що заперечувати День перемоги можуть тільки спадкоємці нацистів.

У червні 2013 року Ірина Фаріон звернулася до Служби безпеки України, звинувачуючи в державній зраді 148 народних депутатів, які звернулися до Сейму Республіки Польща з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу. Регіонал Вадим Колесніченко відповів Фаріон, що якби це не було звернення нардепа, він послав би на три букви. Лідер українських комуністів Петро Симоненко, коментуючи заяву Фаріон, поскаржився, що в Україні не роблять операцій з пересадки мозку. У серпні 2013 СБУ відповіла Фаріон, що перевірка не виявила ніяких ознак державної зради в діях депутатів.

У березні 2013 комуніст Олександр Зубчевський подав до суду на Ірину Фаріон з вимогою відшкодувати йому моральну шкоду за образу на його адресу. 24 вересня 2013 Шевченківський районний суд м. Львова частково задовольнив позов, зобов'язавши І.Фаріон виплатити Зубчевський компенсацію в розмірі 20 тис. грн. Ірина Фаріон відмовилася виконувати рішення суду і назвала Зубчевського «істотою».

Фаріон довгий час категорично заперечувала своє членство в КПРС, проте восени 2013 дана інформація все ж була підтверджена архівами КПРС. Після оприлюднення документів, що підтверджують її членство в КПРС, Фаріон на питання зі сміхом заявила, що « Орлиця не звітує перед гієнами ». В ефірі радіостанції «Львівська хвиля» Фаріон, однак, визнала, що в 1988 році вступила в КПРС «за мотивами карєрного зростання», вийшовши з партії вже наступного 1989 році.