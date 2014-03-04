Російський політолог вважає, що імовірність війни значно впала

Про це Бєлковський телефоном повідомив Еспресо.TV.

За його словами, зустрічатися з Ходорковським щодо його миротворчої місії в російсько-українському конфлікті немає необхідності, тому що Путін фактично дав задній хід.

Читайте такожХодорковський готовий вирушити в Україну, щоб запобігти кровопролиттю"Я хотів поговорити з Ходорковським про можливості його посередництва, яке він сам пропонував. Але зараз я не бачу в цьому змісту, тому що фактично війна скасовується. Скажімо так: будемо вважати, що в нових реаліях імовірність того, що війна справді почнеться, суттєво зменшилась", - зазначив Бєлковський.

Як повідомлялося раніше, екс-олігарх Михайло Ходорковський учора заявив, що готовий приїхати до України та запобігти кровопролиттю.