У ДПтС заперечують, що випускали в'язнів з колоній на підмогу "тітушкам"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав в. о. голови Державної пенітенціарної служби України Сергій Сидоренко.

“Я запевняю, що ніколи і ніяк засуджені, які відбувають покарання, не брали і не братимуть участі у той спосіб, який був оголошений”, - заявив він, відповідаючи на запитання УНІАН щодо інформації про те, що серед “тітушок”, які влаштовували погроми в селах поблизу Бориспільської траси, були злочинці, яких спеціально випустили з тюрем Київської області.

Читайте такожВадим Тітушко не дає "тітушкам" пробратися в КиївСидоренко заявив, що це чергова спроба сколихнути населення. “Ми перевіряли цей факт. Але в установах позбавлення волі ніяких незаконних рухів не було”, - сказав він.

Також Сидоренко заявив: “Безумовно, можна розпізнати деякі кримінальні елементи серед так званих “тітушок”, але говорити про те, що його навмисно випустили з колонії для того, щоб він брав участь у погромах, немає підстав”.