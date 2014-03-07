Під Севастополем штурмують командний пункт тактичної групи "Крим"

Як розповів УНІАН по телефону один з військових, який перебуває за межами місця подій, але підтримує зв'язок з колегами, у п'ятницю ввечері ворота об'єкта протаранили КамАЗом і в ці хвилини намагаються захопити його.

Українські військовослужбовці обороняються.

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Крім того, журналісти пишуть у соцмережі "Фейсбук", що об'єкт намагаються взяти "козаки".

Крім того, журналісти пишуть в соцмережі "Фейсбук", що об'єкт намагаються взяти козаки.

Як написав на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук» начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони Владислав Селезньов, "козаки" вимагають від українських військових тактичної групи «Крим» у Севастополі капітулювати.

«Приблизно 40 осіб перебувають на території, прилеглій до командного пункту тактичної групи "Крим". Йдуть переговори. Козаки вимагають капітуляції, передачі об'єкта під контроль інших збройних формувань. Протистояння триває. В окрузі тільки сили самооборони», - повідомляє Селезньов.