Клюєв підтвердив інформацію про арешт його рахунка в Австрії

Про це Клюєв сказав в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, повідомляє Українська правда.

"У брата немає рахунків в Австрії. У мене тільки один рахунок в Австрії, який задекларований у НБУ й зараз заблокований. Я сподіваюсь, австрійські правоохоронні органі розберуться", - додав Клюєв.

Він також сказав, що не займається бізнесом: "У нас немає бізнесу, у нас тільки акції. Я не бізнесмен, я акціонер".

"Я - не олігарх. Усе, чим володіє наша фірма, ми заробили легально. Мій батько був звичайним шахтарем, мама - учителькою, я нічого не успадкував, усе заробив. У країні нічого не приватизував", - додав він.

Клюєв також показав свій український паспорт.

"Паспорт тільки український. Коли їду в Австрію у відрядження, використовую диппаспорт", - додав він.

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Як відомо, депутатам дозволяється використовувати диппаспорт тільки коли вони виїжджають за межі України з офіційною поїздкою, погодженої з керівництвом парламенту.

У решту часу дипломатичний паспорт повинен зберігатися в Міністерстві закордонних справ України.

Диппаспорт дає право в'їзду на територію Шенгенської зони без отримання візи.