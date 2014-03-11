Клюєв підтвердив інформацію про арешт його рахунка в Австрії
Депутат Сергій Клюєв підтверджує інформацію про арешт на його рахунка в Австрії.
Про це Клюєв сказав в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, повідомляє Українська правда.
"У брата немає рахунків в Австрії. У мене тільки один рахунок в Австрії, який задекларований у НБУ й зараз заблокований. Я сподіваюсь, австрійські правоохоронні органі розберуться", - додав Клюєв.
Він також сказав, що не займається бізнесом: "У нас немає бізнесу, у нас тільки акції. Я не бізнесмен, я акціонер".
"Я - не олігарх. Усе, чим володіє наша фірма, ми заробили легально. Мій батько був звичайним шахтарем, мама - учителькою, я нічого не успадкував, усе заробив. У країні нічого не приватизував", - додав він.
Клюєв також показав свій український паспорт.
"Паспорт тільки український. Коли їду в Австрію у відрядження, використовую диппаспорт", - додав він.
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Як відомо, депутатам дозволяється використовувати диппаспорт тільки коли вони виїжджають за межі України з офіційною поїздкою, погодженої з керівництвом парламенту.
У решту часу дипломатичний паспорт повинен зберігатися в Міністерстві закордонних справ України.
Диппаспорт дає право в'їзду на територію Шенгенської зони без отримання візи.