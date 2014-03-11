Брюссель: кримський референдум - загроза всьому ЄС



Аби відвернути цю загрозу, ЄС готовий до економічних жертв, які можуть спровокувати санкції проти Росії. Якщо Москва і надалі розпалюватиме конфлікт у Криму – ЄС не лише заморозить рахунки і анулює візи деяким росіянам, а й може заморозити економічні та політичні відносини з усією країною, повідомляє 5 канал.

Уперше ці погрози пролунали минулого четверга. Тоді від Москви вимагали найближчими ж днями сісти за стіл переговорів з новим українським урядом, однак вона відмовляється і всю провину за затягування переговорів покладає на міжнародну спільноту.

Читайте такожСвітова громадськість не визнає результати референдуму в Криму - Яценюк

Росія відкинула пропозиції Сполучених Штатів щодо стабілізації ситуації у Криму. Вашингтон запропонував Москві визнати нову українську владу та зупинити окупацію півострова. Кремль наполягає, що у Києві відбувся антиконституційний заколот, а у кримських подіях Росія, начебто, участі не бере взагалі.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив президенту Володимиру Путіну: у нього є свій план урегулювання ситуації на українському півострові, але покаже він його тільки держсекретарю США Джону Керрі під час особистої зустрічі. Керрі ж свій візит до Москви відклав на невизначений час.

Читайте такожГлава місії України при ЄС сподівається на тиск Євросоюзу на Росію з-за Криму"Все було сформульовано в руслі наявності, нібито, конфлікту між Росією і Україною. Наші партнери пропонували відштовхуватися від цієї, створеної державним переворотом ситуації, робити кроки, які вони вважають необхідними в цій обстановці", - заявив Лавров.

США та Євросоюз така ситуація не влаштовує. Вони вимагають у Росії негайно повернути війська у Криму до місць постійного базування. Інакше – погрожують запровадити наступний пакет санкцій. Референдум же на півострові західні країни за жодних обставин не визнають.

Напруга щодо півострова й надалі зростає. Росія продовжує перекидати у Крим нові загони військових. У Чорному морі почалися спільні маневри бойових кораблів США, Румунії та Болгарії. До Польщі прибув додатковий загін американських винищувачів. Масштабні навчання по всій території України проводить й вітчизняна армія.