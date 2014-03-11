Невідомі в камуфляжі не пускали пресу до ВР
12:22, 11 березня 2014Політика
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Невідомі в камуфляжі не пускали пресу до ВР. Вони озброєні бейсбольними бітами.
Фото: Facebook Александра Аронца
Невідомі люди в камуфляжі заблокували вхід до першого під'їзду Верховної Ради, через який зазвичай проходить преса, передає Українська правда.
Невідомі стверджують, що командує ними Микола Коханівський. Вони одягнені у камуфляжі і балаклави, озброєні бейсбольними бітами. При цьому вони брутально лаються та вживають нецензурну лексику. Раніше саме вони вимагали якогось статусу для Самооборони Майдану і погрожували не випускати нікого із будівлі.
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